Clausuran tres restaurantes en Quito tras detectar invasión de cucarachas

Personal del Arcsa clausuró tres restaurantes en Quito, en un operativo ejecutado el 30 de julio de 2026.

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) clausuró tres locales de comida en Quito tras detectar una invasión de cucarachas y problemas de higiene.

Los operativos se realizaron en dos locales ubicados en el sector de La Marín, en el centro de la capital y uno en Pomasqui, en el norte de la ciudad.

Los inspectores encontraron graves deficiencias sanitarias que motivaron la suspensión inmediata de las actividades de estos establecimientos.

Según la entidad, los restaurantes permanecerán clausurados hasta que los propietarios implementen mejores condiciones higiénicas.

Las fotografías difundidas por Arcsa evidencian la presencia de cucarachas en las cocinas, incluso en zonas destinadas al almacenamiento y preparación de alimentos.

Durante las inspecciones también se detectaron pisos con suciedad acumulada, restos de comida y una proliferación de plagas.