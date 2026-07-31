LDU jugará ante Independiente del Valle en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda por la LigaPro

El partido más atractivo de la fecha 24 en el fútbol ecuatoriano sufrirá un cambio de escenario. Liga de Quito no podrá recibir a Independiente del Valle en el estadio Rodrigo Paz Delgado debido a compromisos previamente pactados para la realización de un evento religioso en las instalaciones del 'Casa Blanca', lo que obliga a la directiva alba a mudar su localía a la 'Caldera del Sur'.

Ante la imposibilidad de utilizar su habitual reducto en Ponciano, la dirigencia de Liga de Quito gestionó rápidamente el uso del estadio Gonzalo Pozo Ripalda, propiedad de Aucas. De esta manera, el reducto ubicado en el sur de la capital acogerá un enfrentamiento determinante entre dos de los equipos que pelean en la parte alta de la tabla de posiciones de la LigaPro.

Este imprevisto logístico reconfigura el panorama para el cuadro universitario, que deberá adaptarse a una cancha distinta a la acostumbrada para ejercer su localía. A pesar del cambio de gramado, la hinchada azucena dirá presente en Chillogallo para respaldar al equipo en un duelo de alta intensidad que promete emociones de principio a fin dentro del campeonato local.

Por su parte, Independiente del Valle afrontará el compromiso con el objetivo intacto de sumar tres puntos clave en condición de visitante. La escuadra 'Negriazul' buscará aprovechar cualquier factor externo o desatención del rival para imponer su estilo de juego en una plaza histórica del fútbol capitalino como lo es la casa de Aucas.

Con la logística ya confirmada por las autoridades y la organización del torneo, todo queda listo para que la 'Caldera del Sur' sea el escenario de este vibrante choque capitalino. Se espera un fuerte operativo de seguridad en los alrededores de Chillogallo y un aforo importante para presenciar uno de los cotejos más decisivos de la temporada.