Lluvias de variable intensidad se mantendrán en Ecuador hasta el domingo 21 de septiembre
El Inamhi emitió una alerta por lluvias en distintas zonas del país para los próximos cinco días. En Quito serán más fuertes en el noroocidente.
Las lluvias de variable intensidad persistirán en Ecuador según el Inamhi
Archivo API
Compartir
Actualizada:
17 sep 2025 - 16:41
Las lluvias de variable intensidad persistirán en Quito y en distintas zonas de Ecuador en los próximos días, según informó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) este miércoles 17 de septiembre del 2025.
La entidad emitió una alerta meteorológica por lluvias y tormentas en distintos puntos del país hasta el domingo 21 de septiembre. Entre las zonas con más probabilidad de lluvia en Ecuador están las provincias de Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas, en el Litoral.
Mientras que en la Región Interandina, las precipitaciones serán más intensas en Carchi, Imbabura, Pichincha y Bolívar. Y en la Amazonía serán generalizadas.
Según el Inamhi, las bajas temperaturas en las noches y madrugadas también son consecuencia de la poca cobertura nubosa. Y esto último provoca que el calor acumulado durante el día se disipe más rápido.
Es probable, dice el Inamhi, que se produzca acumulación de agua en negocios, hogares y caminos susceptibles. Además, las condiciones en las vías podrían verse afectadas con agua estancada, caída de árboles y neblina.
¿Qué pasa en Quito?
El COE Metropolitano emitió una alerta de lluvias que estará vigente hasta el domingo 21 de septiembre del 2025.
Las lluvias más persistentes y fuertes serán al noroccidente de la capital, especialmente en el Chocó Andino, Nanegal y Nanegalito. En la ciudad, habrá precipitaciones moderadas.
Compartir