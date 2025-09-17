Lluvias de variable intensidad se mantendrán en Ecuador hasta el domingo 21 de septiembre

Las lluvias de variable intensidad persistirán en Quito y en distintas zonas de Ecuador en los próximos días, según informó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) este miércoles 17 de septiembre del 2025.

La entidad emitió una alerta meteorológica por lluvias y tormentas en distintos puntos del país hasta el domingo 21 de septiembre. Entre las zonas con más probabilidad de lluvia en Ecuador están las provincias de Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas, en el Litoral.

Mientras que en la Región Interandina, las precipitaciones serán más intensas en Carchi, Imbabura, Pichincha y Bolívar. Y en la Amazonía serán generalizadas.

Según el Inamhi, las bajas temperaturas en las noches y madrugadas también son consecuencia de la poca cobertura nubosa. Y esto último provoca que el calor acumulado durante el día se disipe más rápido.

Es probable, dice el Inamhi, que se produzca acumulación de agua en negocios, hogares y caminos susceptibles. Además, las condiciones en las vías podrían verse afectadas con agua estancada, caída de árboles y neblina.

¿Qué pasa en Quito?

El COE Metropolitano emitió una alerta de lluvias que estará vigente hasta el domingo 21 de septiembre del 2025.

Las lluvias más persistentes y fuertes serán al noroccidente de la capital, especialmente en el Chocó Andino, Nanegal y Nanegalito. En la ciudad, habrá precipitaciones moderadas.