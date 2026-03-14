Localizan en Perú el cuerpo de soldado desaparecido luego de que su embarcación se volcó

Se realiza labores de búsqueda del segundo militar ecuatoriano que está desaparecido.

El Ejército ecuatoriano informó, este sábado 14 de marzo de 2026, de la localización, en Perú, del cuerpo de uno de los dos soldados desaparecidos.

Los militares desaparecieron, el pasado miércoles 11 de marzo, después de que la embarcación en la que viajaban tres miembros del Ejército y un bombero volcara en el río Santiago, en la provincia amazónica de Morona Santiago, fronteriza con Perú.

Según el Ejército, en la comunidad de Muchinguis (Perú), ubicada a 83 kilómetros del límite político internacional, fue localizado el cuerpo del cabo segundo Édgar Efraín Tenelema Ochoa.

El accidente fluvial en el río Santiago ocurrió "debido a la fuerte corriente y por las condiciones climáticas de la zona".

El hallazgo fue notificado por autoridades militares de Perú e identificado por los familiares a través de fotografías.

Se efectuaron las coordinaciones entre los dos países para trasladar los restos del cabo Tenelema hacia el sector de Puerto Minas, donde está el Puesto de Mando Unificado, lugar desde el cual se realiza la coordinación interinstitucional y la planificación de las tareas de rescate.

La búsqueda del otro militar se intensifica con el apoyo de instituciones públicas y privadas. A estas labores también se suman habitantes de las comunidades cercanas, quienes apoyan las tareas junto al personal militar y organismos de respuesta, indicó.

El pasado miércoles, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) señaló que la embarcación sufrió un desperfecto mecánico en el motor mientras navegaba en mitad del río, lo que impidió su maniobra y, debido a la fuerza de la corriente, se volcó.

El Ejército añadió que las condiciones climáticas de la zona también fomentaron que se produjera el volcamiento. Tras el accidente, dos de los ocupantes lograron salir del agua.