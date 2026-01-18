Luto en el periodismo ecuatoriano; ha muerto María Belén Loor a los 62 años

María Belén Loor falleció a los 62 años, luego de más de 34 años de carrera.

La periodista ecuatoriana María Belén Loor Dávalos falleció a sus 62 años, este domingo 18 de enero de 2026, según informaron sus familiares a través de redes sociales.

Loor se desempeñó como directora regional de noticias por más de dos décadas en el canal TC Televisión. Su carrera periodística suma más de 34 años.

En julio de 2025 Loor anunció su salida del canal de televisión con un emotivo mensaje hacia la carrera que "me regaló solo lo más bello de esta vida".

Su partida fue anunciada por su esposo Ramiro Gonzalo Guayasamín, su hijo Ramiro, sus hermanas Sandy y Verónica y su cuñado José Luis. En un mensaje en redes sociales anunciaron que la misa fúnebre se llevará a cabo el lunes 19 de enero.

Varios periodistas y trabajadores de la comunicación lamentaron su partida a través de mensajes en redes sociales.

Loor se graduó en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central. Recibió el reconocimiento Eloy Alfaro a la trayectoria por parte de la Unión Nacional de Periodistas en 2024.