Medicamentos caducados desde el 2009 fueron decomisados de una farmacia en Loja
La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) detectó 10 373 productos irregulares en una farmacia de Loja.
Arcsa clausuró una farmacia en el centro de Loja.
Arcsa
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Actualizado:
08 oct 2026 - 15:26
La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) detectó graves irregularidades sanitarias en una farmacia ubicada en el centro de Loja.
Durante la intervención, el representante del establecimiento inicialmente se negó a permitir el ingreso de los funcionarios para realizar el control.
Sin embargo, luego de que lograron ingresar, se evidenció el almacenamiento de miles de productos farmacéuticos "en condiciones inadecuadas e insalubres", indicó Arcsa.
Entre los hallazgos se identificaron 10 373 productos con "irregularidades sanitarias". En su mayoría medicamentos y dispositivos médicos como inyecciones y jeringas caducados, algunos incluso desde el año 2009.
También se encontraron medicamentos sin registro sanitario, presuntamente de contrabando y fármacos presuntamente provenientes de instituciones públicas de salud.
Ante los hallazgos, Arcsa clausuró la farmacia. Además, la Unidad Nacional de Delitos Aduaneros y Régimen de Desarrollo realizó el decomiso de los productos irregulares.
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