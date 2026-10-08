Medicamentos caducados desde el 2009 fueron decomisados de una farmacia en Loja

Arcsa clausuró una farmacia en el centro de Loja.

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) detectó graves irregularidades sanitarias en una farmacia ubicada en el centro de Loja.

Durante la intervención, el representante del establecimiento inicialmente se negó a permitir el ingreso de los funcionarios para realizar el control.

Sin embargo, luego de que lograron ingresar, se evidenció el almacenamiento de miles de productos farmacéuticos "en condiciones inadecuadas e insalubres", indicó Arcsa.

Entre los hallazgos se identificaron 10 373 productos con "irregularidades sanitarias". En su mayoría medicamentos y dispositivos médicos como inyecciones y jeringas caducados, algunos incluso desde el año 2009.

Medicamentos caducados (algunos desde 2009), sin registro sanitario, presuntamente de contrabando y mal almacenados fueron detectados en una farmacia del centro de #Loja, que fue clausurada. 🚨🚫 Boletín en ➡️ https://t.co/bMqJHTUGPa 👈🏽 #ArcsaControla ✅ #GobiernoDelEcuador 🇪🇨 https://t.co/YIpdneOkpy — Arcsa Ecuador (@Arcsa_Ec) October 8, 2026

También se encontraron medicamentos sin registro sanitario, presuntamente de contrabando y fármacos presuntamente provenientes de instituciones públicas de salud.

Ante los hallazgos, Arcsa clausuró la farmacia. Además, la Unidad Nacional de Delitos Aduaneros y Régimen de Desarrollo realizó el decomiso de los productos irregulares.