Arcsa decomisó más de 1 500 medicamentos adulterados y halló bodega clandestina

Policía y fuerzas Armadas participaron en un operativo de Arcsa, en el que fueron hallados miles de medicamentos irregulares.

Una bodega clandestina que presuntamente abastecía de medicamentos a los comercios informales ubicados en los exteriores del hospital Monte Sinaí, en Guayaquil, fue descubierta este jueves 24 de septiembre de 2026.

Durante el operativo de control ejecutado por Arcsa, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se decomisaron más de 1 500 medicamentos en las carpas instaladas en los exteriores de esta casa de salud.

A partir de la inspección y de la información recopilada durante el operativo, los funcionarios llegaron hasta una bodega ilícita ubicada a aproximadamente 100 metros de los puntos de venta.

Al llegar al inmueble, las autoridades encontraron miles de medicamentos y suministros médicos almacenados.

Medicamentos no cumplían cadena de frío

Según la inspección realizada en el sitio, varios de estos productos correspondían a medicamentos que son entregados de manera gratuita en la red pública de salud y que, por tanto, no deberían estar siendo comercializados.

Las autoridades aseguraron que intentaron localizar al propietario y solicitar su presencia, pero este no acudió al lugar. Ante esta situación, los uniformados ingresaron al sitio y procedieron con la inspección de la bodega.

Uno de los principales problemas detectados fue el almacenamiento. Entre los productos encontrados había medicamentos que requieren cadena de frío, pero que permanecían almacenados sin las condiciones adecuadas para garantizar su conservación.

Para las autoridades sanitarias, esto compromete la calidad de los productos y representa un riesgo si llegan a ser utilizados por pacientes.

¿Cuál será el destino de los medicamentos?

El director nacional de Arcsa, Daniel Sánchez, informó que tanto los más de 1 500 medicamentos decomisados en las carpas como los productos encontrados en la bodega serán destruidos, debido a las irregularidades detectadas y a que no existen garantías sobre sus condiciones de almacenamiento y conservación.

Hasta el final del operativo no se reportaron personas detenidas por este caso. Debido a que el propietario de la bodega no se presentó durante la intervención, las autoridades deberán determinar la procedencia de los medicamentos y cómo llegaron hasta este punto de almacenamiento y posterior distribución.

El historial de los decomisos en Monte Sinaí

El hallazgo ocurre poco más de un año después de que, en agosto de 2025, Arcsa decomisara más de 1 300 medicamentos en las mismas carpas ubicadas frente al hospital Monte Sinaí.

En aquella intervención se encontraron fentanilo, clonazepam, medicamentos caducados y productos institucionales cuya venta estaba prohibida.

También se detectaron productos que no cumplían con las condiciones de almacenamiento, incluida la cadena de frío.

Las autoridades deberán establecer si los productos encontrados en esta bodega tienen relación con los puntos informales intervenidos y si existe una estructura más amplia dedicada a la comercialización irregular de medicamentos en los exteriores del hospital Monte Sinaí.