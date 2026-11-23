Cámaras de videovigilancia del ECU 911 registran presencia de lluvias y calzada mojada en varios sectores de Quito este 23 de noviembre de 2026.

E l ECU 911 informó sobre la presencia de lluvias en distintos sectores del Distrito Metropolitano de Quito durante la tarde de este lunes 23 de noviembre de 2026.

A través de su sistema de videovigilancia, la entidad constató que la calzada se encuentra mojada en varias arterias viales de la capital, por lo que mantiene un monitoreo permanente desde su Sala Operativa.

Asimismo, en sectores como la Ferroviaria Baja se puede observar acumulación de agua en las vías, mientras circulan con precaución varios vehículos.

Las autoridades recomiendan conducir con precaución y respetar los límites de velocidad ante la calzada mojada en la capital. Teleamazonas

Sin emergencias reportadas

Hasta el cierre de este informe oficial, la línea única de atención 9-1-1 no registra emergencias relacionadas con las precipitaciones en la ciudad.

Recomendaciones viales

Ante las condiciones climáticas, las autoridades recomiendan a los conductores circular con precaución, respetar los límites de velocidad y mantener una distancia prudente entre vehículos para evitar siniestros de tránsito.

En caso de cualquier incidente, recuerde comunicarse de inmediato al 9-1-1.