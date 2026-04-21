Trump dice que EE.UU. está en posición 'muy fuerte' para negociar con Irán

El presidente Donald Trump declara a CNBC que Anthropic está tomando forma y que es "posible" un acuerdo para su uso por parte del Departamento de Defensa.

El presidente Donald Trump declaró este martes que Estados Unidos mantiene una posición de negociación sólida frente a la nueva ronda de conversaciones con Irán, programada en Pakistán, para buscar el fin de la guerra en Oriente Medio.

"Vamos a lograr un gran acuerdo. Creo que no tienen otra opción... Estamos en una posición de negociación muy, muy fuerte", dijo Trump a la cadena televisiva CNBC.