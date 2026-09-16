Esta es la lista de los nominados a las principales categorías del Grammy Latino 2026

La gala más importante de la música latina, que se celebrará el 12 de noviembre en Las Vegas.

El compositor mexicano Édgar Barrera lidera las nominaciones de la 27ª edición de los premios Grammy Latino, seguido de los artistas Karol G, Rosalía, CA7RIEL & Paco Amoroso y Jorge Drexler.

Esta es la lista de nominados a las principales categorías de la gala más importante de la música latina, que se celebrará el 12 de noviembre en Las Vegas.

Grabación del año

"Ha Ha" – CA7RIEL & Paco Amoroso

"¿Cómo Se Ama?" – Jorge Drexler

"Dime" – Silvana Estrada

"O Amor Nos Encontrou" – Loulu Gilberto

"Coleccionando Heridas" – KAROL G & Marco Antonio Solís

"Femme Fatale" – Mon Laferte

"Desde Que Te Tengo" – Carin León

"Niño" – Milo J

"La Perla" – Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia

"Alma" – Elena Rose

Álbum del año

"EQUILIBRIVM" – Anitta

"FREE SPIRITS" – CA7RIEL & Paco Amoroso

"Taracá" – Jorge Drexler

"Vendrán Suaves Lluvias" – Silvana Estrada

"Tropicoqueta" – KAROL G

"FEMME FATALE" – Mon Laferte

"MUDA" – Carin León

"La Vida Era Más Corta" – Milo J

"¿Dónde Es El After?" – Rawayana

"LUX (Complete Works)" – Rosalía

Canción del año

"Coleccionando Heridas" - Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luis Miguel Gomez Castaño & KAROL G (KAROL G, Marco Antonio Solís)

"¿Cómo Se Ama?" - Jorge Drexler & Mauro (Jorge Drexler)

"Dime" - Silvana Estrada

"Femme Fatale" - Mon Laferte

"Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día" - Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jimenez "Vibarco", Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew, Thomas Sumner & Federico Vindver (CA7RIEL & Paco Amoroso ft. Sting)

"Humano" - Emmanuel Briceño, Juanes, Felipe Navia & Vivir Quintana (Juanes, Vivir Quintana)

"La Perla" - Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder & Dylan Wiggins (Rosalía Featuring Yahritza y Su Esencia)

"Mi Gran Amor" - Edgar Barrera, Becky G, Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente, Daniel Rondón & Carlos Santana (Santana ft. Becky G)

"Nilo" - Massimo Giovanardi & Zanna (Zanna)

"Solifican12" - Santiago Alvarado, Milo J & Santiago Ruiz (Milo J)

Mejor canción pop

"A La Niña Que Fui" – Kany García

"Amarillo" – Joaquina

"(favorito)" – nic

"La Perla" – Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia

"Melancolía" – Mon Laferte

Mejor interpretación de reguetón

"Contrabando" – Rauw Alejandro, Wisin & Ñengo Flow

"Choque" – Bad Gyal ft. Chencho Corleone

"Verano Rosa" – KAROL G ft. Feid

"Una Aventura" – Ozuna

"Uñas Afiladas" – Sofía Reyes & Luísa Sonza

Mejor álbum de música urbana

"Más Cara" – Bad Gyal

"Omerta" – J Balvin & Ryan Castro

"Borondo (5020 Rcrds Sessions)" – Beéle

"Tropicoqueta" – KAROL G

"Do Not Disturb: Late Checkout" – Young Miko

Mejor canción urbana

"Buenos Términos" - Rauw Alejandro, René Basabe, Javier Cortes Del Peso, Eduardo Puche, Miguel Puche, Nino K. Segarra & Daniel Silva De Sousa (Rauw Alejandro)

"Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66" - Santiago Alvarado, Bizarrap & Daddy Yankee (Bizarrap & Daddy Yankee)

"Por Si Mañana No Estoy" - Omar Courtz

"Reliquia Do 2T" - DJ GU, Mc Dkziin, Mc FR da Norte, Mc Joãozinho VT, Mc Tuto & Mc Vine7 (Varios Artistas)

"Yo y Tú" - Beéle, Kevyn Mauricio Cruz "Keityn", Diego Leon Vélez, Ovy On The Drums, Quevedo & Cristian Andrés Salazar (Ovy On The Drums, Quevedo & Beele)

Mejor álbum de rock

"A La Mitad" – Beta

"Malicia" – Mägo de Oz

"Ceremonia" – 1915

"Shine" – Fito Páez

"La Frontera" – Viniloversus

Mejor álbum de música alternativa

"CUERPOS, Vol. 1" – Babasónicos

"DESDE EL COMA" – BRUSES

"FREE SPIRITS" – CA7RIEL & Paco Amoroso

"Demian" – Teo Planell

"LUX (Complete Works)" – Rosalía

Mejor nuevo artista

Delilah

FABIAN

Loulu Gilberto

Arath Herce

Macario Martínez

maye

Sofia Monroy

Kendall Peña

Dora Sanches

ARIA VEGA

Zeca Veloso

Artistas con más nominaciones

Édgar Barrera – 10

KAROL G – 7

Rosalía – 7

CA7RIEL & Paco Amoroso – 7

Jorge Drexler – 7