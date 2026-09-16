Djorkaeff Reasco se perfila como titular en Independiente del Valle para visitar a Flamengo

La ausencia confirmada de Charly González alteró los planes tácticos del cuerpo técnico de Independiente del Valle de cara al trascendental duelo frente a Flamengo. La ausencia del atacante obligará al conjunto sangolquileño a reconfigurar su bloque ofensivo, abriendo la puerta para que Djorkaeff Reasco tome la responsabilidad como centrodelantero titular en uno de los partidos más exigentes de la temporada.

El estratega del cuadro 'Rayado' apostará por un esquema equilibrado que busque mantener el control del balón en el mediocampo sin perder la explosividad por las bandas. Con Reasco en la punta de lanza, el equipo gana movilidad y capacidad de remate dentro del área, respaldado por una línea de volantes con mucha creación de juego.

El frente de ataque promete ser dinámico con la presencia de Rodríguez y Pata alimentando constantemente a Reasco. Por su parte, la conducción de Júnior Sornoza en la zona media será fundamental para filtrar balones ante una defensa brasileña que suele dejar espacios cuando se despliega al ataque.

IDV buscará aprovechar su localía y la velocidad de sus extremos para contrarrestar la jerarquía del 'Mengão', confiando en que esta variante en la delantera sea la clave para quedarse con un resultado positivo.

Posible alineación de Independiente del Valle: