Djorkaeff Reasco se perfila como titular en Independiente del Valle para visitar a Flamengo
Los brasileños saldrán a la cancha con la ventaja del marcador 2-0 a su favor logrado en la ida. Independiente le apunta al milagro copero.
Independiente del Valle en el partido de ida ante Flamengo
API
Compartir
Actualizada:
16 sep 2026 - 16:49
La ausencia confirmada de Charly González alteró los planes tácticos del cuerpo técnico de Independiente del Valle de cara al trascendental duelo frente a Flamengo. La ausencia del atacante obligará al conjunto sangolquileño a reconfigurar su bloque ofensivo, abriendo la puerta para que Djorkaeff Reasco tome la responsabilidad como centrodelantero titular en uno de los partidos más exigentes de la temporada.
El estratega del cuadro 'Rayado' apostará por un esquema equilibrado que busque mantener el control del balón en el mediocampo sin perder la explosividad por las bandas. Con Reasco en la punta de lanza, el equipo gana movilidad y capacidad de remate dentro del área, respaldado por una línea de volantes con mucha creación de juego.
El frente de ataque promete ser dinámico con la presencia de Rodríguez y Pata alimentando constantemente a Reasco. Por su parte, la conducción de Júnior Sornoza en la zona media será fundamental para filtrar balones ante una defensa brasileña que suele dejar espacios cuando se despliega al ataque.
IDV buscará aprovechar su localía y la velocidad de sus extremos para contrarrestar la jerarquía del 'Mengão', confiando en que esta variante en la delantera sea la clave para quedarse con un resultado positivo.
Posible alineación de Independiente del Valle:
- Portería: Aldair Quintana
- Defensa: Mateo Carabajal, Richard Schunke, Layan Loor
- Mediocampo: Daykol Romero, Jordy Alcívar, Júnior Sornoza, Hugo Quintana
- Ataque: Aaron Rodríguez, Emerson Pata y Djorkaeff Reasco
Compartir