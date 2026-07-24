Conductor de bus invade carril en la América y Mariana de Jesús

Un conductor de bus de la cooperativa de transporte Pichincha invadió un carril exclusivo en el paso a desnivel de la avenida América y Mariana de Jesús.

El hecho, que sucedió al norte de Quito, quedó registrado en video y fue difundido la mañana del 24 de julio por la concejala Estefanía Grunauer.

Las imágenes muestran al conductor del transporte pesado circulando en sentido contrario al momento de subir por la América.

AMT procederá con la sanción

En ese momento se encuentra con otro bus que bajaba normalmente por su carril, sin tener otra opción que detenerse para que el invasor retome la vía que le corresponde.

En el video se observa como el hecho genera tráfico y una larga fila de autos en la zona.

De acuerdo con información de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) se identificó a la cooperativa y se preocederá con la respectiva sanción.

Malestar por alza de pasajes en Quito

Este hecho sucede en medio del malestar ciudadano debido a que el pasaje de transporte público en Quito subirá de 35 a 40 centavos a partir de enero de 2027, según dijo el alcalde de la capital Pabel Muñoz.

La propuesta surgió como parte de la propuesta de modernización del sistema de transporte público en la capital.

Según el cabildo, el incremento se realizará una vez que se completen algunas condiciones que se establecieron en las mesas técnicas entre el Municipio y los transportistas.

Muñoz, señaló que mientras se realizan las mejoras en el sistema de transporte público, hasta el 31 de diciembre de 2026 la tarifa se mantendrá en 35 centavos.