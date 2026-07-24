EE.UU. registra cifra récord de casos de sarampión en 35 años
Estados Unidos registra su peor brote de sarampión en tres décadas.
Estados Unidos registra cifra récord de casos de sarampión en 35 años
AFP
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Actualizado:
24 jul 2026 - 17:05
Estados Unidos registra este año su peor brote de sarampión en tres décadas y media, un alza en los contagios asociada en parte a la reticencia a la vacunación, según cifras oficiales publicadas este viernes.
En los últimos siete meses, se han reportado 2 318 casos confirmados de esta enfermedad altamente contagiosa, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
Esa cifra supera el total de 2025, un año que ya había batido récords, con 2 289 casos y tres muertes, entre ellas las de dos niños pequeños.
Síntomas que causa el sarampión
"Somos testigos de una crisis evitable que perjudica de manera desproporcionada a los niños", afirmó Andrew Racine, presidente de la Academia Estadounidense de Pediatría.
El sarampión causa fiebre, problemas respiratorios y erupciones cutáneas.
En algunos casos, también puede provocar complicaciones más graves, como neumonía e inflamación cerebral, que pueden derivar en graves secuelas a largo plazo e incluso la muerte.
El sarampión ha regresado con fuerza en los últimos años
En 2000, el sarampión fue declarado erradicado en Estados Unidos gracias a la vacunación, pero ha regresado con fuerza en los últimos años, en medio del descenso de las tasas de vacunación y creciente desconfianza hacia las autoridades sanitarias.
El secretario de Salud de Estados, Robert Kennedy Jr., es señalado como parte de la crisis por sus declaraciones contra la vacunación, pese a la evidencia científica a favor de las inmunizaciones.
La última vez que Estados Unidos registró un número más elevado de casos de sarampión fue en 1991, cuando se contabilizaron 9 643 casos.
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