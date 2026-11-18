El Municipio de Milagro declaró en emergencia al cantón por 60 días ante las inundaciones provocadas por las lluvias de El Niño.

El cantón Milagro, en la provincia del Guayas, fue declarado en estado de emergencia por 60 días debido a las inundaciones provocadas por las intensas lluvias asociadas al fenómeno de El Niño.

La declaratoria fue firmada por el alcalde Pedro Solines el lunes 16 de noviembre de 2026, tras las recomendaciones del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal. La decisión busca acelerar la atención a las familias damnificadas y la recuperación de las zonas afectadas.

Secretaría de Riesgos no había recibido la declaratoria

En una entrevista con Teleamazonas, este miércoles 18 de noviembre, Carolina Lozano, secretaria de Gestión de Riesgos, señaló que, hasta el 17 de noviembre, el COE provincial de Guayas todavía no había remitido oficialmente la declaratoria de emergencia.

La funcionaria se refirió a la situación del cantón en medio de las afectaciones que las lluvias han provocado en diferentes sectores de la provincia.

La falta de recepción oficial del documento, hasta la fecha señalada, no implica que la declaratoria municipal haya quedado sin efecto.

Más de 4 800 personas afectadas por las lluvias

Según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, 4 831 personas resultaron afectadas en Milagro entre el 29 de agosto y el 16 de noviembre de 2026, lo que representa aproximadamente el 24,5 % de las 19 689 personas afectadas en Guayas durante ese período.

El alcalde Pedro Solines también estimó que alrededor de 800 viviendas y 3 500 personas sufrieron afectaciones por las inundaciones.