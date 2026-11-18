14 ríos y esteros están desbordados en Guayas y Los Ríos este 18 de noviembre
Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, con corte a las 07:00, hay ríos desbordados en dos provincias de la Costa.
Bomberos evacuaron a personas afectadas por las inundaciones en Milagro.
Bomberos Samborondón
Compartir
Actualizado:
18 nov 2026 - 08:09
Las intensas lluvias asociadas al fenómeno de El Niño provocaron el desbordamiento de 14 ríos y esteros en dos provincias de Ecuador, este miércoles 18 de noviembre de 2026.
El reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos, con corte a las 07:00, identifica afectaciones en Guayas y Los Ríos.
¿Dónde están los ríos desbordados?
El reporte identifica los siguientes puntos:
Guayas:
- Estero El Cañal – Daule.
- Río Pula – Daule.
- Río Jaboncillo – Daule.
- Estero San Juan - Balzar
- Río Milagro - Milagro
- Estero San Miguel- Milagro
- Río Venecia - Milagro
- Río Bachillero - Pedro Carbo
- Río Los Amarrillo - Simón Bolívar
- Río Culebra - Naranjal
- Río Pula - Palestina
- Estero Guabito - Palestina
- Canal sin nombre - Durán
Los Ríos:
- Río Chilintomo - Babahoyo
Según un informe de la Secretaría de Riesgos hay 16 ríos y esteros adicionales en Esmeraldas, Zamora Chinchipe, Los Ríos y Guayas con tendencia a aumentar de nivel.
El pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) es que se registren lluvias y tormentas hasta el sábado 21 de noviembre en la Costa, norte de la Sierra y estribaciones occidentales.
Compartir