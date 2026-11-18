Las intensas lluvias asociadas al fenómeno de El Niño provocaron el desbordamiento de 14 ríos y esteros en dos provincias de Ecuador, este miércoles 18 de noviembre de 2026.

El reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos, con corte a las 07:00, identifica afectaciones en Guayas y Los Ríos.

¿Dónde están los ríos desbordados?

El reporte identifica los siguientes puntos:

Guayas: Estero El Cañal – Daule.

Río Pula – Daule.

Río Jaboncillo – Daule.

Estero San Juan - Balzar

Río Milagro - Milagro

Estero San Miguel- Milagro

Río Venecia - Milagro

Río Bachillero - Pedro Carbo

Río Los Amarrillo - Simón Bolívar

Río Culebra - Naranjal

Río Pula - Palestina

Estero Guabito - Palestina

Canal sin nombre - Durán Los Ríos: Río Chilintomo - Babahoyo

Según un informe de la Secretaría de Riesgos hay 16 ríos y esteros adicionales en Esmeraldas, Zamora Chinchipe, Los Ríos y Guayas con tendencia a aumentar de nivel.

El pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) es que se registren lluvias y tormentas hasta el sábado 21 de noviembre en la Costa, norte de la Sierra y estribaciones occidentales.