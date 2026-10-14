Militar fallece tras choque entre bus y vehículo del Ejército en Quevedo

Un soldado del Ejército murió tras un siniestro de tránsito en el sector del Anillo Vial de Quevedo, en Los Ríos

Un siniestro de tránsito registrado durante la madrugada de este miércoles 14 de octubre de 2026 dejó un militar fallecido y dos soldados heridos en el sector del Anillo Vial de Quevedo, en la provincia de Los Ríos.

Según informó el Ejército Ecuatoriano, personal del Batallón de Infantería Motorizado N.° 38 Ambato se encontraba realizando operaciones militares cuando ocurrió el siniestro.

El Ejército Ecuatoriano informa sobre el lamentable fallecimiento de cabo segundo de reserva. #EjércitoECU https://t.co/BFQ2biSu5k — Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) October 14, 2026

Un bus interprovincial impactó la parte posterior izquierda de un vehículo táctico del Ejército, lo que provocó que el automotor se estrellara y posteriormente se volcara.

Como consecuencia del accidente falleció el cabo segundo de reserva, Jorge Arturo Alarcón Ávila. Además, dos militares resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital del IESS de Quevedo, donde reciben atención médica.

El Ejército expresó sus condolencias a los familiares del militar fallecido y su solidaridad con los integrantes de la institución que resultaron heridos.

La institución señaló que colabora con las autoridades competentes para determinar las circunstancias y esclarecer las causas que provocaron el choque.

El Ejército también recordó que "la profesión militar es una actividad de permanente riesgo, sin embargo, los soldados del Ejército continúan firmes en su accionar, cumplen con profesionalismo y responsabilidad la misión encomendada en beneficio de los ecuatorianos".