Nuestro Mundial al Día: Teleamazonas estuvo en el Countdown Concert

En la Ciudad de México el Countdown Concert formó parte del festival México Vibra

El equipo de Teleamazonas estuvo desplegado en Ciudad de México para vibrar con el concierto del Countdown Concert de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El Mundial 2026 será el primero en la historia que tandrá tres inauguraciones en tres países diferentes.

La primera inauguración será en el estadio Azteca que, acogerá tres ceremonias en su historia 1970, 1986 y 2026.

México abrirá las puertas del escenario deportivo desde horas de la mañana y 90 minutos antes del primer partido del torneo entre México y Sudáfrica un espectáculo musical dará la bienvenida a la máxima cita deportiva del planeta.

Momento Frickson: el reto de ser anfitrión

La presión de ser la selección anfitriona y encarar el primer partido con serenidad es un factor que tiene grandes desafíos.

Enfrentar la presión de la hinchada y mantener una mente enfocada marcan la diferencia entre quienes tocan la gloria y quienes sucumben en ese camino.