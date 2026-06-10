¡Noche perfecta! Erika Muñoz eliminó a todos y conquistó el premio mayor en Ahora Caigo

Erika Muñoz empezó como líder de la noche y tumbo rivales hasta llegar al 'Duelo Final' en la noche previa a la gran final

La emoción se apoderó del capítulo 35 de Ahora Caigo este miércoles 10 de junio de 2026, con una actuación sobresaliente de Erika Muñoz, quien llegó como líder de la noche con el firme objetivo de superar al entonces líder de la tabla acumulada, El Tanque Hurtado.

La jornada comenzó con el turno de Orlando Herrera, quien enfrentó el reto "Tres sin cambiar". Sin embargo, un error en su primer intento le costó la eliminación. Gracias a esta victoria, Erika sumó sus primeros 50 dólares al acumulado.

La sorpresa de la noche llegó cuando Paulina Trujillo no logró mostrar su mejor nivel y también cayó ante la líder. Poco después, Erika obtuvo una valiosa vida extra, fortaleciendo aún más su permanencia en el juego. El siguiente en intentarlo fue Miguel Estrella, conocido como "Miguelito", quien tampoco pudo frenar el gran momento de la participante.

Con el paso de los duelos, Erika continuó ampliando su ventaja. Sumó 25 dólares más y posteriormente derrotó a Lila Flores en un intenso Duelo Clásico, agregando otros 10 dólares a su cuenta.

Uno de los enfrentamientos más esperados de la noche fue contra El Tanque Hurtado. A pesar de ofrecer un duelo muy disputado, el excampeón no logró mantenerse en competencia y terminó eliminado, dejando el camino libre para la líder de la jornada.

Más adelante, Ana Lucía Donoso intentó cambiar la historia en el reto "A la voz del gallo". Aunque consiguió quitarle una vida a Erika, no fue suficiente para derrotarla. Como recompensa, la participante encontró una de las casillas más deseadas de la noche: 500 dólares, aumentando considerablemente su acumulado.

La racha triunfal continuó frente a Douglas Salvador, quien tampoco pudo detener el avance de Erika. Luego de superar este desafío, añadió otros 25 dólares a su premio.

En el último duelo de la noche, Luis Quiñónez buscó convertirse en el verdugo de la líder, pero Erika mantuvo la calma y aseguró su clasificación al enfrentamiento decisivo. Antes del Duelo Final, logró acumular 770 dólares.

Finalmente, llegó el momento más importante del programa. Con seguridad, concentración y un desempeño impecable, Erika Muñoz conquistó el Duelo Final y se quedó con el premio mayor, alcanzando un total de 1.770 dólares.

Gracias a esta extraordinaria actuación, Erika escaló posiciones en la tabla acumulada y se ubicó en el cuarto lugar, consolidándose como una de las principales candidatas de cara a la esperada Gran Final de Campeones.

Sin duda, fue una noche marcada por el dominio absoluto de Erika Muñoz, quien demostró que llega en su mejor momento para luchar por el título.