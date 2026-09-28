Moko avanza en Los Ríos y obliga a erradicar plantaciones de banano

El Moko ha obligado a productores de Los Ríos a erradicar áreas completas de banano y mantener terrenos en cuarentena antes de volver a sembrar.

El avance del Moko, provocado por la bacteria Ralstonia solanacearum Raza 2, golpea con fuerza a las plantaciones de banano en Los Ríos, la principal provincia productora del país. Según expertos citados por Primicias, la enfermedad dejó de presentarse únicamente en focos aislados y ya afecta lotes de hasta 10 hectáreas.

Los casos más visibles se concentran en zonas como Ventanas y Valencia, donde algunas fincas han tenido que eliminar por completas áreas cultivadas.

En la vía entre Ventanas y Quevedo, por ejemplo, se reportan extensiones afectadas y terrenos que permanecen en cuarentena antes de poder ser resembrados.

¿Cuánto plátano está afectado?

La Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) estima que existen alrededor de 3 500 hectáreas afectadas por Moko a escala nacional, aunque no existe una cifra oficial consolidada y representantes del sector consideran que el impacto podría ser mayor.

El Moko puede contaminar las plantas de banano y obligar a eliminar áreas completas del cultivo para evitar que la bacteria se siga propagando. Redes Sociales.

Desde la Federación Nacional de Productores Bananeros del Ecuador (Fenabe), su presidente, Franklin Torres, sostiene que la afectación real podría llegar a 25 000 hectáreas, con otras 50 000 en riesgo. Esta estimación corresponde al gremio y no a un balance oficial de Agrocalidad.

Agrocalidad informó que reforzó su despliegue técnico en los 13 cantones de Los Ríos y que hasta agosto había monitoreado 6 072 hectáreas e inspeccionado 663 predios.

Lluvias e inundaciones aceleran su propagación

Productores y técnicos atribuyen parte de la expansión a las lluvias e inundaciones registradas en los últimos años. Las crecidas de los ríos pueden transportar la bacteria mediante lodo y agua estancada hacia cultivos que todavía están sanos.

También se advierten problemas en el manejo del material contaminado. Según Torres, en zonas como Valencia se habrían registrado casos en los que restos de plantas enfermas fueron arrojados a cursos de agua, lo que habría contribuido a extender la contaminación.