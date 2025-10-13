Este es el estado de las vías de Ecuador este lunes 13 de octubre por el paro de la conaie

El redondel de Guayllabamba se encuentra cerrado este lunes 13 de octubre del 2025.

Los cierres viales se mantienen por tercera semana consecutiva en distintos puntos de Ecuador. Este lunes 13 de octubre del 2025 hay cierres en Pichincha e Imbabura.

Según la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), en Quito, hay cierres viales en el sur, centro y norte de la capital. En el sector de la Villa Flora hay un carril habilitado en la av. Jaime del Castillo, indicó la AMT.

Además, por disposiciones de seguridad, se encuentran cerradas las vías alrededor del Palacio de Carondelet, en el centro histórico de la ciudad.

La AMT también informó que se registran cierres en los alrededores de la Asamblea Nacional, en el centro norte de la ciudad, por motivos de seguridad.

En el norte de la capital también hay cierres viales a cargo de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. En Pomasqui, en el sector Santa Rosa está cerrada la av. Simón Bolívar, en sentido norte-sur, detalló la AMT.

En la afueras de la ciudad también hay cierres viales reportó el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. En el norte de la ciudad está cerrada la vía Quito – Cayambe, a la altura del Redondel de Guayllabamba.

Además, está cerrada la vía Tabacundo – Cajas, en el sector de La Virgen (Loma Gorda) -Diablo- Huma - Cajas Jurídico por manifestaciones.

Ocho cierres viales en Imbabura

En Imbabura hay ocho cierres viales la mañana de este lunes 13 de octubre, indicó el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911: