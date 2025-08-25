Muere el periodista deportivo Felipe Gómez del Hierro a los 39 años de edad en Quito

El periodista Felipe Gómez del Hierro falleció a sus 39 años de edad en Ecuador.

El periodista deportivo Felipe Gómez del Hierro, exproductor de LigaTV, falleció la tarde del domingo 24 de agosto del 2025, en Quito.

El reconocido comunicador se destacó por su participación en medios nacionales y en la producción de contenidos deportivos para la Liga Deportiva Universitaria de Quito, donde se sumó como productor de los contenidos audiovisuales del equipo.

Gómez del Hierro también fue parte como reportero deportivo en la cadena televisiva Ecuavisa. Se desconocen las causas de la muerte del comunicador.

Familiares y colegas del comunicador han expresado su pesar y solidaridad con la familia por la repentina muerte del comunicador.

Liga de Quito extendió sus condolencias a la familia del periodista y destacó el paso del comunicador por el espacio "LigaTV".

LigaPro y Barcelona de Guayaquil también se sumaron a las condolencias tras la partida del comunicador.