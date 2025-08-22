¿Quién fue el periodista Xavier Ramos, asesinado en su casa; Organizaciones lamentan crimen

El comunicador se desempeñó como periodista durante 20 años en distintos medios de Ecuador.

Hay conmoción en Ecuador por el asesinato de Xavier Ramos, periodista guayaquileño con más de 20 años de trayectoria. Su cuerpo fue hallado en su domicilio en la ciudadela La Alborada, en Guayaquil la noche del jueves 21 de agosto del 2025.

Ramos tenía 41 años de edad y se graduó en la Universidad Católica de Guayaquil. Toda su carrera periodística la desarrolló en medios impresos.

En las últimas dos décadas fue colaborador de los diarios El Comercio y El Universo. En este último trabajó hasta el día de su muerte cubriendo distintos temas. También realizaba contenido digital en sus redes personales donde tenía más de 1 000 seguidores.

En El Universo se desempeñó como corresponsal en Manabí y luego se desempeñó en distintas secciones. Trabajaba en temas de medioambiente, salud, trabajo, educación, entre otros.

Organizaciones lamentan el crimen

Tras conocerse del asesinato de Ramos, organizaciones sociales de defensa de la libertad de expresión e instituciones estatales se pronunciaron y condenaron este hecho violento.

“Lamentamos el sensible fallecimiento del señor Xavier Ramos Pereira, periodista de Diario El Universo. El Municipio de Guayaquil expresa su más sincera nota de pesar a sus familiares y amigos más cercanos. Paz en su tumba”, expresó el cabildo porteño en su cuenta de la red social X.

El Gobierno, a través de la Secretaría de Comunicación, también manifestó sus condolencias por el deceso del periodista: “Expresamos nuestro profundo pesar y toda nuestra solidaridad a su familia, amigos y seres queridos”.

Por su parte Fundamedios recordó que este es el segundo asesinato a un periodista en lo que va del 2025. En febrero hombres armados acabaron con la vida de Patricio Aguilar, en Quinindé.

La Fundación Periodistas Sin Cadenas también hizo un llamado urgente a las autoridades para que se investigue este crimen, “que ocurre en un contexto cada vez más violento contra la prensa en Ecuador”.