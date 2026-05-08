Tragedia en Pelileo: Choque entre camión y auto en el sector Valle Hermoso

Un vehículo quedó destrozado tras un siniestro registrado en la vía Pelileo-Baños.

Una persona falleció y otras dos resultaron heridas por un siniestro de tránsito registrado, la tarde de este viernes 8 de mayo de 2026, en el cantón Pelileo.

La emergencia fue reportada al ECU 911, luego de un choque entre un camión y un automóvil en la vía E30 Pelileo–Baños, a la altura del sector Valle Hermoso.

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Tras la alerta, unidades de la Policía Nacional, el Ministerio de Salud Pública y el Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para atender a las víctimas.

De manera preliminar, las entidades de socorro confirmaron que dos personas resultaron heridas y una falleció por el impacto. Imágenes muestran que un vehículo liviano quedó destruido.

Mientras se retiran los vehículos involucrados, la vía permanece parcialmente habilitada. Por lo tanto se registra congestión vehicular en la zona.