Ha muerto Gustavo Velásquez; hay luto en la música ecuatoriana

El música Gustavo Velásquez falleció este lunes 6 de abril de 2026. Así se informó a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

Velásquez murió luego de seis años de lucha contra un cáncer agresivo.

"Su legado, su música, su arte y su voz inconfundible serán refugio, pregunta y emoción; un diálogo constante con el alma de quienes encontraron en su voz consuelo, alegría, belleza y verdad", escribió la familia Velásquez Guevara.