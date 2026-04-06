Tekashi 6ix9ine habla de Nicolás Maduro en prisión: 'Olía mal al llegar'

Rapero 6ix9ine habla sobre su estancia en prisión con Diddy y Maduro

El rapero Tekashi 6ix9ine volvió a generar polémica tras revelar detalles de su convivencia con Nicolás Maduro en prisión.

Las declaraciones surgieron durante una transmisión en vivo, luego de recuperar su libertad tras cumplir una condena de 90 días.

“Olía mal”: el comentario que generó reacciones

Durante el directo, el artista aseguró que Maduro no llegó en buenas condiciones al penal.

Según relató, “olía mal” al momento de su ingreso, situación que explicó habría cambiado con el paso de los días tras poder asearse.

Cercanía dentro del centro penitenciario

Tekashi también contó que ambos compartían espacios muy cercanos dentro del Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, lo que facilitó conversaciones entre ellos.

Incluso relató que el exmandatario le comentó detalles sobre su captura por fuerzas estadounidenses.

Un vínculo que se volvió viral

El caso ya había llamado la atención previamente cuando el rapero mostró un peluche firmado por Maduro tras salir de prisión.

Ese momento se volvió tendencia en redes sociales, sumando ahora estas nuevas revelaciones sobre su convivencia.