Cuatro muertos y 13 heridos tras volcamiento de un bus en la vía Colta

Un bus de pasajeros se volcó en el sector Hierba Buena, en el cantón Colta.

Una tragedia vial se registró la madrugada de este martes 24 de junio de 2026 en la provincia de Chimborazo. Un bus de transporte interprovincial se volcó en el cantón Colta, dejando cuatro personas fallecidas y 13 heridas.

El siniestro de tránsito ocurrió a las 03:23 en el sector Hierba Buena, sobre la vía E-487, una carretera que conecta la Sierra centro con la Costa ecuatoriana y que es utilizada frecuentemente por buses que se dirigen hacia Guayaquil.

Según información preliminar del Servicio Integrado de Emergencia ECU 911, el bus perdió estabilidad por causas que aún son investigadas y terminó volcado a un costado de la carretera.

Tras la alerta ingresada al ECU 911, unidades de la Policía Nacional, personal del Ministerio de Salud Pública y efectivos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para atender la emergencia y rescatar a los ocupantes del bus.

Víctimas fueron trasladadas a hospitales de Chimborazo

Las autoridades confirmaron que cuatro personas murieron a causa del impacto. Además, 13 pasajeros resultaron heridos y fueron trasladados a diferentes casas de salud de Chimborazo para recibir atención médica.

Hasta la mañana de este martes, no se había difundido la identidad de las víctimas mortales ni de los heridos.

Familiares de los pasajeros llegaron al lugar del accidente y a los centros médicos en busca de información sobre el estado de sus seres queridos.

Debido a las labores de rescate, levantamiento de cuerpos y retiro del vehículo siniestrado, la vía E-487 permaneció cerrada al tránsito vehicular durante varias horas.

Las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas mientras se desarrollan los trabajos de limpieza y peritaje en la zona.

Agentes especializados en investigación de accidentes de tránsito realizan las pericias correspondientes para determinar qué provocó el volcamiento del bus.