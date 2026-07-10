Triple crimen en Manabí: Padre, hijo y sobrino fueron hallados muertos en Tosagua

Tres hombres asesinados a tiros fueron encontrados en la parroquia La Estancilla, en Manabí

Tres integrantes de una misma familia fueron encontrados sin vida la mañana de este viernes 10 de julio de 2026 en un camino de segundo orden de la parroquia La Estancilla, en el cantón Tosagua, provincia de Manabí.

La Policía inició las investigaciones para determinar las circunstancias del ataque.

Hallazgo de tres cuerpos en Tosagua

Las víctimas fueron identificadas como Jhonny Manuel Gilces Tejena, su hijo Jhony Ariel Gilces España y su sobrino Jonathan Ricardo Posligua Gilces, todos oriundos de la parroquia Picoazá, en el cantón Portoviejo.

Los tres cuerpos fueron encontrados junto a una zanja en un camino de segundo orden de la parroquia La Estancilla, luego de que moradores del sector alertaran a las autoridades sobre el hallazgo.

Primeras investigaciones del caso

De acuerdo con la información preliminar de la Policía, los tres hombres presentaban impactos de arma de fuego.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las circunstancias en las que ocurrió el ataque ni han identificado a posibles responsables.

Medios locales señalaron que uno de los cuerpos fue encontrado sobre un alambrado, un elemento que forma parte de las diligencias que realizan los investigadores para reconstruir lo ocurrido.

Criminalística y Dinased realizaron el levantamiento

Tras la alerta ciudadana, agentes de Criminalística y de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestro y Extorsión (Dinased) acudieron al lugar para acordonar la escena, recopilar indicios y realizar el levantamiento de los cadáveres.

Las diligencias buscan establecer la secuencia de los hechos y determinar el móvil del ataque, mientras continúan las pericias en el sitio donde fueron encontrados los cuerpos.