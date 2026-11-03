El Niño golpea a Ecuador: 48 958 personas impactadas y 11 muertos por las lluvias

El Niño deja más de 48 000 personas impactadas en Ecuador

El último informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos registra 1 086 emergencias entre el 29 de agosto y este martes 3 de noviembre de 2026, con miles de viviendas y kilómetros de carreteras afectados.

El informe No. 69 señala que los eventos adversos se extendieron por 159 cantones y 437 parroquias.

En total, 48 958 personas han sido impactadas: 39 230 afectadas y 9 728 damnificadas.

Además, se reportan 11 fallecidos, 11 449 viviendas afectadas, 38 destruidas y 25,21 kilómetros de vías con daños.

Esmeraldas registra la mayor cantidad de personas impactadas, con 20 274, de las cuales 5 228 son damnificadas.

La provincia también suma 4 447 viviendas afectadas y 18 destruidas. Desde el 7 de octubre mantiene una declaratoria de emergencia provincial.

En Guayas, las lluvias han impactado a 9 621 personas y dejado dos fallecidos. La provincia registra 1 544 viviendas afectadas y 835,30 hectáreas de cultivos dañados.

Además, mantiene alerta roja provincial y esta misma condición rige en los cantones Pedro Carbo, Balzar y Nobol.

El Oro acumula 6 557 personas impactadas, tres fallecidos y 2 485 viviendas afectadas. Es la provincia con mayor daño agrícola: 4 800,68 hectáreas de cultivos perdidos y otras 2 991,64 hectáreas afectadas.

En Santa Elena se reportan 3 948 personas impactadas y 978 viviendas afectadas, mientras que Los Ríos registra 3 332 personas impactadas y 604 viviendas afectadas.

Las lluvias también dejan daños en otras provincias

En Galápagos, el reporte registra 2 760 personas impactadas, un fallecido y 690 viviendas afectadas.

En Azuay se contabilizan cuatro fallecidos, la cifra más alta entre las provincias, además de 318 personas impactadas y 101 viviendas afectadas.

En Pichincha se reporta una persona fallecida, 267 personas impactadas y 90 viviendas afectadas. La provincia registra también la mayor afectación vial del país, con 6,60 kilómetros de carreteras dañadas.

En el resto del territorio se mantienen reportes de inundaciones, deslizamientos y otros eventos relacionados con las precipitaciones.

Desglose Provincial Completo de Impactos - SGR Ecuador Desglose Provincial Completo de Impactos Reporte de afectaciones a nivel nacional Provincia Fallecidas Impactadas Damnificadas Viviendas Afectadas Viviendas Destruidas Km Vías Afectadas Cultivos Afectados (ha) Cultivos Perdidos (ha) Esmeraldas 0 20.274 5.228 4.447 18 3,67 0,00 0,00 Guayas 2 9.621 480 1.544 1 0,16 835,30 114,50 El Oro 3 6.557 3.427 2.485 1 0,75 2.991,64 4.800,68 Santa Elena 0 3.948 22 978 3 0,13 113,76 0,00 Los Ríos 0 3.332 83 604 2 1,27 0,00 0,00 Galápagos 1 2.760 0 690 0 0,60 1.302,00 332,00 Manabí 0 704 140 174 6 0,80 0,00 0,00 Bolívar 0 448 55 141 1 3,48 12,00 0,00 Azuay 4 318 124 101 0 0,81 49,20 0,00 Pichincha 1 267 42 90 0 6,60 0,00 0,00 Santo Domingo de los Tsáchilas 0 176 23 59 0 0,27 0,00 0,00 Loja 0 131 17 43 0 0,10 0,00 0,00 Orellana 0 122 36 34 1 0,05 0,00 0,00 Imbabura 0 101 21 19 0 0,42 0,00 0,00 Chimborazo 0 87 0 4 0 4,85 0,00 0,00 Morona Santiago 0 51 7 10 2 0,10 28,20 0,05 Cañar 0 30 0 6 0 0,16 0,05 0,00 Carchi 0 11 0 3 0 0,17 0,00 0,00 Pastaza 0 8 7 2 1 0,02 0,00 0,00 Napo 0 6 6 3 0 0,07 0,00 0,00 Sucumbíos 0 4 0 1 0 0,00 0,00 0,00 Cotopaxi 0 2 2 1 2 0,53 0,00 0,00 Tungurahua 0 0 0 0 0 0,05 0,00 0,00 Zamora Chinchipe 0 0 0 10 0 0,15 0,00 0,00 Fuente: Secretaría de Gestión de Riesgos de Ecuador.

Ecuador mantiene alertas y declaratorias de emergencia

La Secretaría de Gestión de Riesgos mantiene una alerta roja nacional, declarada el 29 de agosto de 2026 por la presencia del fenómeno El Niño.

También están vigentes la alerta roja provincial en Guayas y las alertas cantonales en Pedro Carbo, Balzar y Nobol.

A esto se suma la declaratoria de emergencia provincial en Esmeraldas y nueve emergencias cantonales en distintas zonas del país.

Los cantones con declaratorias de emergencia son Eloy Alfaro, Esmeraldas, Muisne, Quinsaloma, Las Naves, Chimbo, El Guabo, Balao y Santa Cruz.

Mientras continúan las afectaciones, las autoridades mantienen alojamientos temporales para las familias que perdieron sus viviendas y distribuyen asistencia humanitaria para atender sus necesidades básicas.