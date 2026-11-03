Impactantes inundaciones en Florida: vehículos sumergidos y calles convertidas en ríos

Las fuertes lluvias del 2 de noviembre de 2026 dejaron calles inundadas y vehículos atrapados en Palm Bay, Florida.

Calles completamente inundadas, vehículos atrapados y viviendas afectadas dejaron las fuertes precipitaciones en Florida. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran la magnitud de la emergencia, que obligó a desplegar equipos de rescate.

Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS), en sectores del condado de Brevard se acumularon entre 381 y 508 milímetros de lluvia, lo que provocó un rápido aumento del nivel del agua.

Rescates y suspensión de actividades por inundaciones en Florida

Los organismos de emergencia utilizaron embarcaciones y vehículos especiales para evacuar a personas atrapadas en viviendas y automóviles. Entre los rescatados se encontraba un hombre de 99 años, quien fue trasladado en una embarcación.

En sectores de West Melbourne, el agua cubrió parcialmente varios vehículos, mientras que otras vías quedaron intransitables. Las autoridades pidieron a la población permanecer en sus hogares y evitar desplazamientos innecesarios.

La emergencia también provocó la suspensión de clases en escuelas públicas, cierres de carreteras e interrupciones de servicios municipales durante el lunes 2 de noviembre.

Florida declara estado de emergencia en siete condados

Ante la magnitud de las inundaciones, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró el lunes 2 de noviembre el estado de emergencia en siete condados: Brevard, DeSoto, Hardee, Highlands, Indian River, Martin y St. Lucie.

La medida permite movilizar recursos para las labores de rescate, evacuación y recuperación. El Servicio Meteorológico Nacional también advirtió sobre inundaciones potencialmente mortales en las zonas afectadas.