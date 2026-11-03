¿Qué significan los colores de las alertas de lluvias en Ecuador y cómo interpretarlos?

El Inamhi emite alertas meteorológicas para advertir sobre posibles lluvias intensas en Ecuador.

Las alertas de lluvias en Ecuador contienen mapas, colores y cifras que permiten identificar las zonas donde se prevén precipitaciones y su nivel de amenaza. Sin embargo, esta información puede generar confusión entre la ciudadanía.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) utiliza cuatro niveles de amenaza: menor, moderada, severa y extrema, según la peligrosidad de los fenómenos previstos.

¿Cómo interpretar las alertas de lluvias?

Los mapas meteorológicos muestran las zonas que podrían registrar precipitaciones. Es importante revisar su escala de colores, pues no todos los mapas utilizan las mismas referencias.

Además, las cantidades de lluvia se expresan en milímetros (mm). Un milímetro equivale a un litro de agua por metro cuadrado. Por ejemplo, 50 mm representan 50 litros de agua acumulados en esa superficie.

La intensidad también depende del tiempo: no es lo mismo que esa cantidad caiga en una hora que durante todo un día.

¿Una alerta significa que lloverá todo el día?

La vigencia de una advertencia indica el período en el que podrían presentarse las condiciones meteorológicas, pero no significa que lloverá de manera continua.

Tampoco implica que todas las localidades de una provincia tendrán precipitaciones con la misma intensidad.

Por ello, el Inamhi recomienda mantenerse informado mediante sus canales oficiales y prestar atención a las zonas, fechas y niveles de amenaza establecidos en cada advertencia.