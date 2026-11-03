Lluvias en Guayaquil: rescatan a cuatro personas de una camioneta arrastrada por un estero

No se reportaron personas heridas en este incidente.

Cuatro personas fueron auxiliadas después de que la corriente arrastrara su camioneta en Progreso la noche del lunes 2 de noviembre, informó el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.

Además, la víspera bomberos evacuaron a decenas de habitantes del sector de Las Orquídeas, entre ellos niños y adultos mayores.

Camioneta fue arrastrada por un estero en Progreso

La emergencia ocurrió la noche del lunes 2 de noviembre en la comuna Sabana Grande, en la parroquia Progreso.

La subida del nivel de un estero arrastró una camioneta en cuyo interior se encontraban cuatro personas. Los organismos de emergencia recibieron la alerta y enviaron tres unidades de combate y una de rescate.

Cuando los bomberos llegaron al sitio, confirmaron que las cuatro personas habían logrado salir del vehículo y estaban a salvo.

Los equipos retiraron la camioneta del agua y la trasladaron hasta la orilla. No se reportaron personas heridas en este incidente.

Bomberos evacuaron a 65 personas en Las Orquídeas

Las inundaciones registradas entre la noche del domingo y la madrugada del lunes también obligaron a realizar evacuaciones en el sector de Las Orquídeas. S

egún el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, los rescatistas auxiliaron a 65 personas: 24 niños, 26 adultos mayores y 15 adultos.

En estas labores participaron 30 bomberos distribuidos en tres equipos, que utilizaron botes y colchones inflables para trasladar a los habitantes fuera de las zonas inundadas.

También fueron evacuados seis perros y dos gatos.