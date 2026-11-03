Derrumbe bloquea vía en Nanegalito: lluvias provocan cierre en el noroccidente de Pichincha

Un deslizamiento de tierra obligó a cerrar la vía Rumicitana–Las Antenas, en la parroquia de Nanegalito, debido a las fuertes lluvias este martes 3 de noviembre del 2026.

El derrumbe provocó la acumulación de tierra y material sobre la vía Rumicitana–Las Antenas, lo que impide la circulación vehicular.

La Prefectura de Pichincha informó que sus equipos se encuentran en el sitio para retirar los escombros y recuperar el paso.

De acuerdo con los primeros reportes, no se registran personas heridas, fallecidas ni vehículos atrapados por el deslizamiento.

Personal de la Policía Nacional también permanece en el lugar para controlar el tránsito, orientar a los conductores y mantener asegurada la zona.

¿Qué vías evitar por las lluvias en Pichincha?

Mientras continúan las labores de limpieza, se recomienda a los conductores evitar este tramo de Nanegalito, buscar rutas alternas y reprogramar los desplazamientos que no sean urgentes.

La circulación se mantiene suspendida hasta que se retiren los materiales y se verifique que existen condiciones para habilitar la vía.

La Prefectura de Pichincha informará cuándo se restablecerá el tránsito, ya sea de manera parcial o total.

Se recomienda a quienes viajen por el noroccidente de la provincia mantenerse atentos a los reportes oficiales antes de emprender su recorrido.