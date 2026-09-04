Ecuador y Panamá negocian acuerdo comercial: estos son los productos que Ecuador exporta

La ministra Sariha Moya y el ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó, firmaron los Términos de Referencia para un acuerdo comercial.

Ecuador busca ampliar sus mercados en Centroamérica. Ambos países firmaron los Términos de Referencia para la negociación de un Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica. Lo hicieron este viernes 3 de septiembre del 2026, durante la visita del presidente panameño, José Raúl Mulino, a Ecuador.

El documento fue suscrito por la ministra de Desarrollo Económico y Productivo, Sariha Moya, y el ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó, detalló el Ministerio de Economía en un comunicado de prensa.

La firma no significa que un acuerdo comercial ya esté vigente. Se trata de un paso previo que establece el marco bajo el cual ambos países podrán avanzar en las negociaciones.

Ecuador tiene un súperavit con Panamá

El acercamiento ocurre en un momento favorable para el intercambio entre los dos países. Ecuador registró una balanza comercial positiva con Panamá en 2024 y 2025, según el Ministerio.

La tendencia continuó durante el primer semestre de 2026. Entre enero y junio, las exportaciones no petroleras de Ecuador hacia Panamá sumaron USD 58,1 millones, mientras que las importaciones alcanzaron USD 44,8 millones.

La diferencia dejó un superávit de USD 13,1 millones para Ecuador durante esos seis meses.

Panamá fue en 2025 el destino número 24 de las exportaciones no petroleras ecuatorianas a escala mundial.

¿Qué exporta Ecuador a Panamá?

La relación comercial entre ambos mercados no se concentra únicamente en productos agrícolas. Entre los principales bienes que Ecuador vendió a Panamá durante 2025 constan:

Alimentos para animales

Manufacturas de papel y cartón

Aparatos eléctricos

Manufacturas de cuero

Plástico y caucho

Madera y sus manufacturas

Medicamentos

Extractos y aceites vegetales

Máquinas industriales y sus partes

Los 10 principales grupos de productos representaron el 75% de todas las exportaciones ecuatorianas hacia Panamá durante ese año.

Un eventual acuerdo de alcance parcial podría establecer preferencias para determinados bienes y facilitar el intercambio bilateral. Sin embargo, los productos que recibirían beneficios, los porcentajes de reducción arancelaria y otras condiciones dependerán de lo que finalmente negocien ambos países.

¿Qué viene después de la firma?

Con los Términos de Referencia suscritos, Ecuador y Panamá podrán avanzar hacia la negociación del acuerdo de complementación económica.

El Gobierno ecuatoriano plantea este proceso como parte de su estrategia para diversificar mercados para las exportaciones nacionales y atraer nuevas oportunidades de inversión.

El alcance definitivo del acuerdo, sin embargo, todavía deberá negociarse. Por ello, uno de los puntos clave será conocer qué productos serán incluidos y cuáles serán las condiciones de acceso que Ecuador y Panamá acuerden para sus respectivos mercados.