Martín Tello, la revelación de Macará que saltó de las canteras de Ambato a la Selección 

Martín Alejandro Tello Escobar es una de las revelaciones más gratificantes del fútbol ecuatoriano en esta temporada 2026. A sus 22 años, el volante de Macará dio el gran salto en su carrera profesional tras ser incluido por el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo en la convocatoria de la Selección de Ecuador para la última fecha FIFA de amistosos frente a Costa Rica y Bolivia.

Nacido el 16 de septiembre de 2004 en Ambato, Tello es un producto auténtico de las formativas del ídolo ambateño. A diferencia del camino habitual de muchos futbolistas jóvenes que recorren múltiples academias en el país, el mediocampista completó todo su proceso de desarrollo en las divisiones inferiores del celeste.

Escaló desde las categorías juveniles hasta adueñarse del puesto de titular en el primer equipo. En el esquema táctico de Macará, Tello se ha afianzado lucientes actuaciones portando el dorsal 15 en la medular.

Su rol como le ha permitido destacar por su notable despliegue físico para presionar la salida rival, su efectividad en la recuperación de balón y la serenidad necesaria para entregar una transición limpia en el ataque.

El sostenido nivel mostrado en los torneos nacionales no pasó desapercibido para la directiva del club ambateño. Conscientes del enorme potencial y del valor patrimonial que representa el futbolista para la institución, las autoridades de Macará aseguraron su continuidad con la firma de un contrato a largo plazo que lo vincula al equipo hasta finales de 2027.

La convocatoria a 'La Tri' se convirtió en un hito no solo para la carrera del jugador, sino también para el balompié de Tungurahua.

Martín Tello y Mateo Viera en las formativas de Macará. Tomado de la página de Facebook de El Cabezazo

La citación por parte del estratega argentino ratifica que el cuerpo técnico del combinado nacional mantiene una mirada atenta sobre el talento que se consolida en los clubes de provincia fuera del eje tradicional de Quito y Guayaquil.

Para el estratega de la Selección Nacional, incorporar a Tello responde a la necesidad de renovar y ampliar las opciones en la zona media con elementos jóvenes que aporten dinámica y lectura táctica.

Su presencia en la nómina junto a figuras consolidadas en el exterior representa una valiosa oportunidad de aprendizaje en el más alto nivel competitivo internacional.

Martín Tello CSD Macará | Centrocampista (Dorsal 15) La Tri 🇪🇨 31 Partidos LigaPro 2026 4 / 4 Goles / Asistencias 81.2% Efectividad Pases Desglose por Competición (Temporada 2026) Torneo / Ámbito PJ Minutos Goles Asist. LigaPro Serie A 2026 31 1,920' 4 4 Copa Sudamericana 2026 9 461' 0 0 Total Temporada 2026 40 2,381' 4 4 Histórico en Macará 84 - 6 5

Con esta convocatoria, Martín Tello no solo asume el mayor desafío de su corta trayectoria deportiva, sino que también proyecta la cantera de Macará al plano internacional.

Su citación al equipo de todos reafirma que el esfuerzo y la regularidad en el campeonato local son la vía directa para ganarse un lugar en la Selección de Ecuador.