Varias provincias de Ecuador, principalmente de la Costa, se inundaron por las intensas lluvias.

El fenómeno de El Niño continúa fortaleciéndose en el Pacífico ecuatorial, según el último informe del Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño (ERFEN), publicado tras una reunión virtual realizada el 19 de noviembre de 2026.

Las instituciones que integran este organismo analizaron las condiciones oceánicas, atmosféricas, meteorológicas, hidrológicas y biológico-pesqueras registradas durante los últimos 15 días.

El informe advierte que se esperan lluvias por encima de lo normal en la región Litoral y Galápagos. Las precipitaciones podrían alcanzar intensidades muy fuertes entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre, debido al calentamiento del océano y al ingreso de humedad desde el norte.

Durante noviembre ya se registraron lluvias de intensidad moderada a muy fuerte en varias localidades de la Costa. Mientras tanto, en Galápagos se observaron temperaturas elevadas del aire, presiones atmosféricas relativamente bajas y variaciones en la dirección predominante de los vientos.

🌊 CN-ERFEN | El Niño continúa fortaleciéndose El evento El Niño mantiene condiciones de calentamiento en el Pacífico ecuatorial. Conozca las condiciones oceanográficas y atmosféricas observadas, así como las perspectivas de lluvias intensas y posibles inundaciones en Ecuador. https://t.co/OyERDFK64X — INOCAR (@inocarec) November 20, 2026

El Niño podría persistir hasta marzo de 2027

Las proyecciones señalan que el calentamiento del Pacífico ecuatorial continuará durante las próximas semanas. Según el diagnóstico de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), existe una probabilidad superior al 79% de que se presenten condiciones fuertes a muy fuertes de El Niño hasta el período enero-marzo de 2027.

Este fortalecimiento estaría relacionado con la "persistencia del calor en las capas subsuperficiales del océano y las anomalías de los vientos del oeste. Además, el desplazamiento de ondas Kelvin de hundimiento podría profundizar la termoclina y reforzar el calentamiento de las aguas frente a Ecuador".

Para los próximos 10 días también se prevén temperaturas superficiales del mar y niveles oceánicos superiores a los habituales en el Pacífico ecuatorial oriental.

ERFEN también advirtió que "se prevé una mayor incidencia de las lluvias entre diciembre y abril, con una posible intensificación durante febrero y marzo. Los mayores impactos locales podrían presentarse incluso si el calentamiento del Pacífico central comienza a disminuir".

🌧️ El Niño continúa fortaleciéndose en el Pacífico ecuatorial. El CN-ERFEN prevé lluvias por encima de lo normal en el Litoral y Galápagos, con posibles precipitaciones muy fuertes entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre. Informe # 013-2026: https://t.co/2xYMshrwQk https://t.co/e1ju3jcFgu — INOCAR (@inocarec) November 20, 2026

Análisis de las lluvias

Uno de los datos destacados del informe corresponde a los acumulados de lluvias registrados durante noviembre. Aunque el mes todavía no ha terminado, varias localidades del Litoral y Galápagos ya superaban los valores climatológicos correspondientes a noviembre completo.

En Salinas, por ejemplo, se reportó un excedente de hasta 38.280%. ERFEN aclaró que este porcentaje debe interpretarse considerando que noviembre suele ser un mes poco lluvioso en esa localidad, por lo que una referencia climatológica baja puede generar variaciones porcentuales muy elevadas.

Por otro lado, en sectores de las regiones Interandina y Amazónica se registraron precipitaciones inferiores a los valores habituales, debido a condiciones menos favorables para la formación de lluvias y a la influencia de aire relativamente seco.

Las condiciones climáticas ya han generado afectaciones en varias provincias del país. Durante noviembre, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos reportó 132 desbordamientos de cuerpos hídricos.

Las provincias con mayor número de eventos fueron:

Manabí: 41 desbordamientos.

41 desbordamientos. Guayas: 31.

31. Los Ríos: 14.

14. Bolívar: 13.

13. El Oro: 11.

11. Esmeraldas: 9.

9. Santa Elena: 9.

Ante este escenario, ERFEN recomienda que los municipios, gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y organismos de respuesta prioricen la atención de los sectores con inundaciones y desbordamientos recurrentes.

Entre las acciones preventivas se plantea revisar los sistemas de drenaje, identificar puntos críticos y mantener operativos los mecanismos de alerta y respuesta comunitaria.