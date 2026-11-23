El FC Barcelona informó qu eLamine Yamal presenta una molestia en el tobillo.

La estrella del FC Barcelona Lamine Yamal será baja el miércoles 25 en Azerbaiyán para el partido de Liga de Campeones contra el Sabath por unas molestias en el tobillo, informó este lunes 23 de noviembre de 2026 el club azulgrana.

Lamine sufre "unas leves molestias en el tobillo derecho", precisó el Barça, que ha decidido reservar al jugador "por precaución".

"Estará disponible para el encuentro del próximo domingo contra el Deportivo (de La Coruña)", añadió el Barça en un breve comunicado.

El Barcelona viaja el miércoles a Azerbayán para enfrentarse al Sabah en la quinta jornada de la Liga de Campeones.

Los azulgranas ocupan la quinta posición de la clasificación de la Champions, en puestos de acceso directo a octavos de final del torneo, tras tres victorias y una derrota.