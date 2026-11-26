La Selección de Ecuador clasificó a los dieciseisavos de final del Mundial Sub17 Qatar 2026.

La espera para la Mini Tri terminó, este jueves 26 de noviembre de 2026 se conoció que la Selección ecuatoriana clasificó a los dieciseisavos de final del Mundial Sub17 que se juega en Qatar.

Ecuador terminó como tercera del Grupo B con cuatro puntos. Sin embargo, logró su pase a la siguiente fase como una de las ocho mejores terceras, según el formato establecido por FIFA.

El equipo de Gonzalo Ferrea debutó en el torneo con una victoria 1-0 ante Nueva Caledonia. En la segunda jornada empató con Uganda y en el último partido de la fase de grupos perdió 3-2 ante Corea del Sur.

Estos resultados permitieron que los coreanos y la selección de Uganda se clasifiquen directamente.

No obstante, los resultados de los demás partidos contribuyeron para que la Mini Tri se meta entre las 32 selecciones que disputarán los dieciseisavos de final.

La fecha y rival del próximo partido de Ecuador se conocerá en las próximas horas, cuando terminen los encuentros de la fase de grupos.