La AMT dispuso el cierre de un tramo de la avenida Mariscal Sucre, en sentido norte-sur, tras el choque de un tráiler en el sector de El Bosque.

Un tramo de la avenida Mariscal Sucre, conocida como la Occidental, permanece cerrado este jueves 26 de noviembre de 2026, tras el choque de un tráiler contra varios postes eléctricos en el norte de Quito.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que el cierre total se registra pasando la intersección con la calle Edmundo Carvajal, en sentido norte-sur, a la altura del sector de El Bosque.

¿Cuáles son las rutas alternas por el cierre de la Occidental?

Ante las restricciones vehiculares, la AMT recomendó a los conductores utilizar las siguientes vías:

Avenida de la Prensa

Avenida Fernández Salvador

Avenida 10 de Agosto

Avenida Amazonas

Avenida Galo Plaza Lasso

Calle Manuela Valdivieso

Los agentes de tránsito anunciaron que habilitarían un carril en sentido norte-sur para aliviar la congestión vehicular mientras continúan los trabajos en el sector.

¿Qué ocurrió en la avenida Mariscal Sucre?

El siniestro se registró alrededor de las 04:00 de este jueves. Según David Argüello, vocero de la AMT, un tráiler que transportaba 10 toneladas de productos cárnicos chocó contra varios postes eléctricos.

El accidente dejó una persona herida, de aproximadamente 20 años, quien sería el conductor del vehículo pesado.

El impacto también provocó interrupciones del suministro eléctrico en varios barrios del norte de Quito.