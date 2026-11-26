¡La competencia comenzó! Delantales negros, salvados y un auto entre los premios de MasterChef
¡La aventura en las cocinas más famosas del mundo ya está en marcha! En el primer capítulo de MasterChef Ecuador, los 24 participantes vivieron su primer encuentro con la cocina más exigente del país, conocieron a sus jueces y se enfrentaron a los primeros retos de la competencia.
El jurado tomó sus primeras decisiones: anunció a los participantes que se salvaron y subieron al balcón, entregó los primeros delantales negros y dio inicio a una competencia que también tiene grandes premios en juego
Paul Chanchay
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Actualizado:
26 nov 2026 - 10:56
Tras la bienvenida de Virginia Limongi y la presentación de los chefs Carolina Sánchez, Irene González y Óscar Santacoloma, los cocineros tuvieron que demostrar desde el inicio que estaban preparados para este gran desafío.
El primer reto puso a prueba sus habilidades con el cuchillo. Los participantes debieron realizar cortes precisos de cebolla y zanahoria, demostrando técnica, rapidez y uniformidad.
Pero eso no fue todo: también tuvieron que preparar mayonesa, un desafío que exigió atención, paciencia y una buena ejecución para conseguir el resultado esperado.
¡Y llegaron las primeras decisiones! Después de evaluar el desempeño de los participantes, los jueces anunciaron a los primeros cocineros que lograron salvarse y subir al esperado balcón, asegurando su tranquilidad en esta primera jornada.
Sin embargo, para otros la suerte fue diferente: también se entregaron los primeros delantales negros de la temporada, marcando el inicio de la presión y dejando claro que cada prueba cuenta.
Además, durante este primer encuentro se revelaron los increíbles premios que esperan a los ganadores de la temporada:
- Teleamazonas: USD 20.000 en efectivo.
- JAC premiará al ganador con un JAC JS6 Super Híbrido Enchufable, un vehículo de 310 caballos de potencia y hasta 1.150 kilómetros de autonomía combinada.
- Banco Pichincha: USD 3.000 para el ganador y USD 1.500 para cada finalista, destinados a impulsar sus proyectos.
- Supermaxi: USD 3.000 en órdenes de compra para el ganador y USD 1.200 para cada finalista.
- Pronaca: USD 4.000 en productos para el ganador y USD 1.000 para cada uno de los dos finalistas, válidos por un año.
- Diners Club: Un viaje todo incluido para el ganador, con una experiencia gastronómica.
- Umco: Un set con todos los utencillos utilizados en la grabación.
- De Prati: Tarjetas de regalo de USD 1.000 para cada uno de los tres finalistas
Así, entre cortes, emulsiones, nervios y mucha emoción, arrancó una temporada en la que los 24 cocineros tendrán que demostrar su talento, creatividad y pasión por la gastronomía.
¡La competencia apenas comienza y los fogones de MasterChef Ecuador ya están encendidos
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