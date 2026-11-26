El jurado tomó sus primeras decisiones: anunció a los participantes que se salvaron y subieron al balcón, entregó los primeros delantales negros y dio inicio a una competencia que también tiene grandes premios en juego

Tras la bienvenida de Virginia Limongi y la presentación de los chefs Carolina Sánchez, Irene González y Óscar Santacoloma, los cocineros tuvieron que demostrar desde el inicio que estaban preparados para este gran desafío.

El primer reto puso a prueba sus habilidades con el cuchillo. Los participantes debieron realizar cortes precisos de cebolla y zanahoria, demostrando técnica, rapidez y uniformidad.

Pero eso no fue todo: también tuvieron que preparar mayonesa, un desafío que exigió atención, paciencia y una buena ejecución para conseguir el resultado esperado.

¡Y llegaron las primeras decisiones! Después de evaluar el desempeño de los participantes, los jueces anunciaron a los primeros cocineros que lograron salvarse y subir al esperado balcón, asegurando su tranquilidad en esta primera jornada.

Sin embargo, para otros la suerte fue diferente: también se entregaron los primeros delantales negros de la temporada, marcando el inicio de la presión y dejando claro que cada prueba cuenta.

Además, durante este primer encuentro se revelaron los increíbles premios que esperan a los ganadores de la temporada:

Teleamazonas: USD 20.000 en efectivo.

USD 20.000 en efectivo. JAC premiará al ganador con un JAC JS6 Super Híbrido Enchufable, un vehículo de 310 caballos de potencia y hasta 1.150 kilómetros de autonomía combinada.

premiará al ganador con un JAC JS6 Super Híbrido Enchufable, un vehículo de 310 caballos de potencia y hasta 1.150 kilómetros de autonomía combinada. Banco Pichincha: USD 3.000 para el ganador y USD 1.500 para cada finalista, destinados a impulsar sus proyectos.

USD 3.000 para el ganador y USD 1.500 para cada finalista, destinados a impulsar sus proyectos. Supermaxi: USD 3.000 en órdenes de compra para el ganador y USD 1.200 para cada finalista.

USD 3.000 en órdenes de compra para el ganador y USD 1.200 para cada finalista. Pronaca: USD 4.000 en productos para el ganador y USD 1.000 para cada uno de los dos finalistas, válidos por un año.

USD 4.000 en productos para el ganador y USD 1.000 para cada uno de los dos finalistas, válidos por un año. Diners Club: Un viaje todo incluido para el ganador, con una experiencia gastronómica.

Un viaje todo incluido para el ganador, con una experiencia gastronómica. Umco: Un set con todos los utencillos utilizados en la grabación.

Un set con todos los utencillos utilizados en la grabación. De Prati: Tarjetas de regalo de USD 1.000 para cada uno de los tres finalistas

Así, entre cortes, emulsiones, nervios y mucha emoción, arrancó una temporada en la que los 24 cocineros tendrán que demostrar su talento, creatividad y pasión por la gastronomía.

¡La competencia apenas comienza y los fogones de MasterChef Ecuador ya están encendidos