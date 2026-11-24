El cambio fue anunciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) este martes 24 de noviembre de 2026.

Las afectaciones provocadas por las lluvias y el fenómeno de El Niño obligaron a reubicar cuatro recintos electorales en Ecuador.

El cambio se realizó en las provincias de Guayas y Carchi, según el reporte del Consejo Nacional Electoral (CNE), con corte a las 10:00 de este martes 24 de noviembre de 2026.

¿En qué provincias cambiaron los recintos electorales?

En Guayas, los cambios corresponden al cantón Milagro, donde se modificaron tres lugares de votación. En Carchi, la reubicación se realizó en el cantón Espejo.

La medida busca mantener las condiciones para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto.

Estos son los cuatro recintos electorales reubicados

El CNE publicó los siguientes cambios:

Guayas, Milagro:

Escuela de Educación Básica 24 de Mayo, primer bloque. Nuevo lugar: Universidad Estatal de Milagro, bloque de contingencia.

Guayas, Milagro:

Unidad Educativa 17 de Septiembre, segundo bloque. Nuevo lugar: Universidad Estatal de Milagro, bloque de contingencia.

Guayas, Milagro:

Escuela de Educación Básica Dr. Alfredo Pérez Guerrero. Nuevo lugar: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra, bloque de contingencia.

Carchi, Espejo:

Unidad Educativa Libertad. Nuevo lugar: Unidad Educativa La Libertad, sede 2 (anteriormente Colegio La Libertad).

Los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación actualizado en la página web www.cne.gob.ec o mediante la aplicación móvil CNE App.

Es importante verificar el recinto antes de acudir a las urnas para evitar confusiones.