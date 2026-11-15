Noboa anuncia un aeropuerto internacional en Taura y revela detalles de la visita de Petro a Manta

El presidente Daniel Noboa anunicó la construcción de un aeropuerto junto a la Base de Taura.

El presidente Daniel Noboa anunció la construcción de un nuevo aeropuerto internacional en Taura, provincia del Guayas. La terminal será de uso comercial y estará ubicada junto a la Base Aérea de Taura.

Según el mandatario, se convertirá en el principal aeropuerto internacional de la región. El anuncio lo realizó este domingo 15 de noviembre de 2026, durante una entrevista con el medio digital Altavoz.

Noboa explicó que la infraestructura permitirá facilitar la conexión aérea de pasajeros que actualmente deben trasladarse desde provincias como El Oro y Azuay hacia Guayaquil para tomar vuelos internacionales.

«Va a ser el aeropuerto internacional principal de la región», afirmó el presidente.

El anuncio se produce después de que el Municipio de esa ciudad planteara realizar estudios para analizar una posible ampliación del aeropuerto José Joaquín de Olmedo y avanzar en el proyecto de una nueva terminal aérea en Daular.

Sin embargo, el Gobierno todavía no ha presentado detalles sobre el presupuesto, los estudios técnicos, el financiamiento ni los plazos para ejecutar la obra.

Taura y la cooperación militar con Estados Unidos

Durante la entrevista, Noboa también rechazó que la Base Aérea de Taura se haya convertido en una instalación militar estadounidense. Aseguró que es una base ecuatoriana en la que se desarrollan actividades de cooperación con Estados Unidos, Brasil y países de la Unión Europea.

Una investigación de la agencia AFP, publicada el 13 de noviembre por el diario brasileño Folha de S.Paulo, documentó un incremento de la actividad militar estadounidense en Taura. El reportaje identificó alrededor de 20 vuelos militares entre junio y mediados de octubre de 2026, además de obras en las instalaciones y presencia de personal estadounidense.

La investigación también recoge cuestionamientos sobre el marco legal de estas operaciones, debido a que los ecuatorianos rechazaron en la consulta popular de 2025 la instalación de bases militares extranjeras en el país.

Noboa afirma que Petro se reunió con la familia Estrada en Manta

Otro de los temas centrales de la entrevista fue la visita que Gustavo Petro realizó a Manta en mayo de 2025, durante su participación en los actos de posesión presidencial de Daniel Noboa.

El mandatario ecuatoriano aseguró que Petro mantuvo una reunión con Jaime Estrada Bonilla y su hijo, Jaime Estrada Medranda, quienes actualmente son investigados por presuntos vínculos con estructuras relacionadas con el narcotráfico y el tráfico de armas.

"En mi posesión de 2025 se fue a Manta y estuvo en la reunión con los Estrada", afirmó Noboa.

Las nuevas declaraciones del mandatario ecuatoriano vuelven a colocar la relación entre ambos países en el centro del debate, en medio de las tensiones diplomáticas y comerciales que mantienen Ecuador y Colombia.