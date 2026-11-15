CNE ensaya evacuación por inundaciones durante el segundo simulacro electoral

CNE puso a prueba el 100% del sistema informático y planes de contingencia en el Segundo Simulacro Nacional

El Consejo Nacional Electoral (CNE) puso a prueba los protocolos de evacuación de funcionarios y electores ante posibles inundaciones asociadas al fenómeno de El Niño, durante la jornada de votación del 29 de noviembre.

El ensayo fue parte del Segundo Simulacro Nacional de las elecciones seccionales, que se desarrolló este domingo 15 de noviembre, de manera simultánea en las 24 provincias del Ecuador y en el Centro de Procesamiento Electoral del Exterior.

Además de evaluar el funcionamiento del Sistema Informático de Escrutinios y Resultados (SIER), la jornada permitió verificar los planes de contingencia frente a las fuertes lluvias.

📡 AHORA | Desarrollamos el #SegundoSimulacroEc para verificar que todos los componentes y sistemas de las etapas de votación, escrutinio, transmisión y publicación de resultados estén listos para las #Elecciones2027Ec y #ElecciónCPCCS2027, del 29 de noviembre. #TuVotoTuDecisión 💻⤵️ https://t.co/WFRgJukyqy — Pichincha CNE (@pichincha_cne) November 15, 2026

A diferencia de anteriores ejercicios, en esta ocasión el principal escenario de emergencia fue el colapso de los sistemas de drenaje y las inundaciones en los recintos electorales durante el día de los comicios.

El presidente del CNE, José Cabrera Zurita, informó que el reporte institucional registra 21 recintos electorales con problemas de inundación: 20 en Guayas y uno en Los Ríos.

Para responder a posibles emergencias, el organismo electoral identificó más de 2 500 recintos alternativos en todo el país. El acondicionamiento de estos espacios está previsto para el sábado 28 de noviembre, desde las 10:00.

¿Cómo funcionará el protocolo de evacuación?

Durante el simulacro se recreó el escenario de un recinto electoral afectado por intensas precipitaciones y el colapso de su sistema de drenaje.

Ante una situación de este tipo, el protocolo contempla la conformación de un Puesto de Mando Unificado, integrado por:

El coordinador del recinto electoral.

Un oficial de las Fuerzas Armadas.

Un representante de la Policía Nacional.

Este equipo será responsable de evaluar la gravedad de la emergencia y determinar si corresponde suspender temporalmente la votación y disponer la evacuación.

En caso de activarse el procedimiento, los miembros de las juntas receptoras del voto, con apoyo de personal militar, deberán asegurar y trasladar el material electoral hacia un lugar seguro.

Al mismo tiempo, la Policía Nacional coordinará la salida de los ciudadanos por rutas previamente establecidas. Por su parte, el Cuerpo de Bomberos intervendrá para retirar el agua acumulada en las instalaciones.

Una vez controlada la emergencia, se evaluarán las condiciones del recinto para determinar si es posible reanudar las votaciones.