Daniel Noboa analiza emitir nuevos bonos para financiar la respuesta al fenómeno de El Niño

El Gobierno de Ecuador no descarta una nueva emisión de bonos de deuda para conseguir recursos adicionales frente a los efectos del fenómeno de El Niño. Así lo señaló el presidente Daniel Noboa este miércoles 11 de noviembre de 2026, durante una entrevista con Radio Centro.

El mandatario aseguró que el Ejecutivo analiza diferentes mecanismos de financiamiento para cubrir las necesidades económicas que podría generar la emergencia climática, entre ellos la colocación de bonos en mercados internacionales y la captación de recursos de instituciones financieras nacionales.

La posibilidad de un nuevo endeudamiento surge ante las previsiones sobre la intensidad del fenómeno de El Niño y los recursos que podrían necesitarse para atender daños en infraestructura, servicios y sectores productivos.Ecuador evalúa nuevas fuentes de financiamiento

Durante la entrevista, Noboa fue consultado sobre la posibilidad de recurrir a organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), para obtener financiamiento adicional.

El Presidente respondió que también se considera la emisión de bonos y sostuvo que el país todavía tiene margen para endeudarse dentro de los límites constitucionales.

Según el mandatario, existe interés de inversionistas por los títulos de deuda ecuatorianos, lo que abriría la posibilidad de buscar recursos en los mercados financieros.

Otra alternativa mencionada es la colocación de bonos en el mercado local, que podrían ser adquiridos por instituciones financieras nacionales. De esta manera, el Estado obtendría liquidez para atender sus necesidades de financiamiento.

Noboa indicó que el Gobierno evaluará las distintas opciones antes de escoger las condiciones que considere menos exigentes para el país.

¿Qué implica emitir nuevos bonos de deuda?

La emisión de bonos es un mecanismo mediante el cual el Estado obtiene dinero de inversionistas a cambio del compromiso de devolver el capital en un plazo determinado y pagar los intereses acordados.

En caso de concretarse, una nueva colocación permitiría al Gobierno acceder a recursos para enfrentar las consecuencias económicas del fenómeno de El Niño, pero también generaría obligaciones futuras de pago.

El costo de este financiamiento dependerá de factores como las tasas de interés, el plazo de vencimiento y las condiciones que exijan los inversionistas.