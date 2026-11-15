Décimo tercer sueldo: ¿en qué gastarlo y qué errores evitar para aprovechar mejor este dinero?

El décimo tercer sueldo se paga en diciembre para los trabajadores del sector público y privado.

El décimo tercer sueldo de 2026 en Ecuador llega en medio de los preparativos para Navidad y Año Nuevo. Para muchos trabajadores, este ingreso representa una oportunidad para comprar regalos, financiar celebraciones o cancelar obligaciones pendientes. Sin embargo, utilizarlo sin planificación puede afectar las finanzas familiares durante los primeros meses de 2027.

Aunque pagar deudas puede parecer una decisión responsable, hacerlo todos los años con el décimo podría revelar un problema de fondo: la falta de organización de los ingresos y gastos mensuales.

Así lo advierte Abel Defina, experto en finanzas personales, quien considera que destinar sistemáticamente este beneficio a cubrir deudas es una señal de que no se han planificado adecuadamente las finanzas durante el año.

Según el especialista, el décimo puede proporcionar un alivio temporal, pero ese beneficio desaparece cuando las personas vuelven a utilizar sus tarjetas de crédito sin controlar sus gastos y terminan acumulando nuevas obligaciones.

Defina también advierte que este ingreso no debe considerarse dinero gratuito para realizar compras innecesarias.

Para 2026, el Gobierno anunció el pago anticipado de este beneficio a los servidores públicos para el 16 de noviembre. En el sector privado, el plazo máximo se mantiene hasta el 24 de diciembre, aunque las empresas pueden adelantarlo voluntariamente.

¿En qué utilizan los ecuatorianos el décimo tercer sueldo?

Las compras navideñas, los viajes, las reuniones familiares y el pago de deudas figuran entre los destinos habituales de este ingreso, según información de entidades financieras y empresas vinculadas al comercio.

Un vocero de Banco Internacional señala que las promociones de noviembre y diciembre pueden incentivar el consumo, por lo que recomienda elaborar una lista de compras, comparar precios y establecer límites de gasto.

Desde el sector comercial, Marianela Berrazueta, administradora general de Ciudad Comercial El Recreo, advierte que durante las fiestas aumenta la intención de compra, pero también se multiplican los compromisos familiares.

La especialista recomienda planificar las adquisiciones con anticipación para evitar decisiones apresuradas.

En este contexto, Defina considera que el principal desafío no está únicamente en decidir cómo gastar el décimo, sino en cambiar los hábitos financieros que llevan a depender de este ingreso para cubrir obligaciones acumuladas.

Pagar deudas con el décimo puede ser un ciclo sin fin

Uno de los usos frecuentes del décimo tercer sueldo es cancelar saldos pendientes de tarjetas de crédito y préstamos.

Banco Internacional recomienda priorizar las obligaciones que generan intereses elevados, pues reducirlas puede disminuir los costos financieros de los siguientes meses.

Sin embargo, Defina plantea una advertencia: pagar deudas con el décimo no siempre es sinónimo de buena salud financiera.

De esta manera, el décimo termina funcionando como una solución temporal, sin resolver las causas del endeudamiento.

Por ello, además de reducir las obligaciones, recomienda establecer un presupuesto anual y controlar los gastos que no son indispensables.

Cinco errores que se deben evitar al recibir el décimo

1. Gastarlo todo en regalos y celebraciones

Las compras navideñas pueden consumir rápidamente el ingreso adicional cuando no existe un presupuesto.

Expertos recomiendan establecer límites para regalos, reuniones y otros gastos personales. La planificación debe considerar también las necesidades del hogar y los compromisos pendientes.

2. Pagar las tarjetas de crédito y volver a endeudarse

Para Abel Defina, utilizar el décimo para cancelar deudas sin modificar los hábitos de consumo puede provocar que el problema se repita cada año.

La recomendación es revisar los gastos mensuales, evitar compras innecesarias y reducir el uso del crédito cuando no existe capacidad suficiente para pagar las obligaciones.

3. Comprar únicamente porque hay descuentos

Las promociones de fin de año pueden incentivar adquisiciones que no estaban previstas.

Berrezueta recomienda no dejar todas las compras para el último momento, elaborar una lista y definir un presupuesto por persona o categoría.

También aconseja revisar las políticas de cambios, devoluciones y garantías, además de conservar las facturas y comprobantes.

4. No reservar dinero para emergencias

Un gasto médico inesperado, una reparación del hogar o una disminución temporal de ingresos puede obligar a las familias a solicitar nuevos préstamos.

Se recomienda crear un fondo de emergencia y mantener esos recursos en una cuenta de fácil acceso.

El objetivo es contar con dinero disponible para imprevistos sin depender nuevamente del crédito. La salud debe ocupar un lugar importante en esa planificación, porque prevenir, mantener controles médicos y contar con alternativas de protección permite anticiparnos a posibles necesidades y cuidar también la economía familiar”, señala Paula Sancho, gerente de Ventas de Humana S.A. Medicina Prepagada.

5. Olvidarse de los gastos de enero

Después de las celebraciones de diciembre llegan nuevos compromisos relacionados con educación, vivienda, transporte y otras responsabilidades familiares.

Los expertos también recomiendan anticipar estos desembolsos y elaborar un calendario de pagos para evitar que las obligaciones se acumulen durante las primeras semanas de 2027.

¿Cómo distribuir el décimo tercer sueldo?

Defina recomienda destinar una proporción importante del décimo al ahorro, en lugar de utilizarlo completamente para el consumo.

Su propuesta consiste en reservar el 70% para el retiro y un fondo de emergencia, mientras que el 30% restante puede destinarse a compras, celebraciones y otros gastos personales.

Por ejemplo, si un trabajador recibe USD 600, podría distribuirlos de la siguiente manera:

USD 420: ahorro para la jubilación, fondo de emergencia u otros objetivos financieros.

ahorro para la jubilación, fondo de emergencia u otros objetivos financieros. USD 180: regalos, reuniones familiares, entretenimiento y gastos personales.

Esta fórmula busca evitar que el ingreso adicional desaparezca durante diciembre y contribuir a construir una reserva económica.