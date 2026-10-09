Noboa pone a disposición la ayuda de Ecuador para Panamá
El Presidente de Ecuador se pronunció ante las afectaciones del terremoto 7.6 que sufrió Panamá este viernes 9 de octubre.
El presidente Daniel Noboa reaccionó a la captura de Inda Peñarrieta y Michelle Macías en Colombia.
Presidencia de la República del Ecuador.
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Actualizado:
09 oct 2026 - 16:17
El presidente Daniel Noboa expresó su solidaridad con Panamá tras el terremoto de 7.6 registrado este viernes 9 de octubre de 2026.
"Toda nuestra solidaridad con Panamá y con las familias afectadas por el terremoto. Ecuador está preparado para brindar ayuda y colaborar en las labores de atención a nuestros hermanos panameños", escribió el Primer Mandatario en su cuenta de X.
En respuesta a este mensaje, Carolina Lozano, secretaria Nacional de Gestión de Riesgos, dijo que el organismo se encuentra a atento al llamado de ayuda.
Un terremoto de 7.6 sorpendió a Panamá a las 12:56 de este viernes. Antoridades panameñas trabajan en la evalución de daños materiales y personas afectadas.
En redes sociales, videos mostraron a miles de personas evacuar de edicios, viviendas, supermecados e instituciones educativas.
Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, expresó su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Panamá.
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