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Ecuador

Noboa pone a disposición la ayuda de Ecuador para Panamá 

El Presidente de Ecuador se pronunció ante las afectaciones del terremoto 7.6 que sufrió Panamá este viernes 9 de octubre. 

El presidente Daniel Noboa reaccionó a la captura de Inda Peñarrieta y Michelle Macías en Colombia.

Presidencia de la República del Ecuador.

Autor

Karina Amaguaya

Actualizado:

09 oct 2026 - 16:17

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El presidente Daniel Noboa expresó su solidaridad con Panamá tras el terremoto de 7.6 registrado este viernes 9 de octubre de 2026. 

"Toda nuestra solidaridad con Panamá y con las familias afectadas por el terremoto. Ecuador está preparado para brindar ayuda y colaborar en las labores de atención a nuestros hermanos panameños", escribió el Primer Mandatario en su cuenta de X. 

En respuesta a este mensaje, Carolina Lozano, secretaria Nacional de Gestión de Riesgos, dijo que el organismo se encuentra a atento al llamado de ayuda. 

Un terremoto de 7.6 sorpendió a Panamá a las 12:56 de este viernes. Antoridades panameñas trabajan en la evalución de daños materiales y personas afectadas. 

En redes sociales, videos mostraron a miles de personas evacuar de edicios, viviendas, supermecados e instituciones educativas. 

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, expresó su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Panamá.

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