Thomas Tuchel anticipa una semifinal 'intensa y emocional' entre Inglaterra y Argentina

Inglaterra espera una semifinal "intensa y emocional" ante Argentina, en el que es uno de los "grandes" clásicos de la Copa del Mundo, dijo este martes el seleccionador de los Tres Leones, Thomas Tuchel.

Los choques entre argentinos e ingleses han estado marcados por momentos icónicos, como la Mano de Dios y el Gol del Siglo de Diego Maradona en la victoria albiceleste por 2-1 en cuartos de final de México 1986.

Pero la rivalidad ha trascendido el rectángulo verde, como con la Guerra de las Malvinas en 1982.

"Son dos grandes naciones futbolísticas, esperamos un partido intenso y emotivo, con muchos cambios de circunstancias", dijo Tuchel en la rueda de prensa previa al cotejo del miércoles en Atlanta.

"Mi cuerpo técnico y yo, entre nosotros, no hablamos de los acontecimientos históricos. No hablamos de los momentos icónicos. El partido en sí ya es lo bastante icónico y la tensión es lo suficientemente grande", agregó.

El entrenador alemán consideró que su selección debe imponer su estilo y fortalezas, aunque sabe "del tamaño del obstáculo" para intentar clasificar a los Tres Leones a su primera final mundialista en sesenta años.

Los argentinos "Son un grupo muy competitivo. Son jugadores de gran calidad, jugadores muy experimentados en cada posición. Les encanta jugar por el centro, pueden defender con dureza, así que para mí lo tienen todo", sostuvo.

"Nos preparamos para la mejor versión de Argentina. Esperamos, deseamos y exigimos lo mejor de nosotros mismos mañana para un gran partido de fútbol. Creo que a todos los equipos del mundo se les puede ganar".