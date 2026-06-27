Vacaciones en Quito: cursos gratuitos y económicos para niños y adolescentes

En Quito hay opciones de cursos vacacionales gratuitos y a bajo costo para niños y adolescentes.

Con el inicio de las vacaciones escolares en el régimen Sierra-Amazonía, varias instituciones de Quito abrieron inscripciones para cursos vacacionales dirigidos a niños y adolescentes.

Hay alternativas gratuitas y de bajo costo que incluyen ciencia, arte, deportes, tecnología, idiomas y actividades recreativas.

Estas son algunas de las opciones disponibles para este verano de 2026:

Campamentos 'Sol y Viento': diversión gratuita en toda la ciudad

El Municipio de Quito abrió las inscripciones para los campamentos vacacionales "Sol y Viento", completamente gratuitos para niñas y niños de entre 6 y 12 años.

Durante 10 días, los participantes podrán disfrutar de:

Juegos al aire libre

Talleres deportivos y artísticos

Actividades sobre convivencia y valores

Salidas recreativas

Los campamentos se desarrollarán en las 11 administraciones zonales de Quito, por lo que las familias pueden acceder a una sede cercana a su barrio.

Las inscripciones para el ciclo Sierra estarán abiertas hasta el 10 de julio y las actividades se realizarán del 27 de julio al 7 de agosto.

Museos con vacacionales desde USD 5

La Fundación Museos de la Ciudad también preparó una programación especial para las vacaciones.

Entre las opciones están talleres en espacios como el Museo de la Ciudad, el Yaku Parque Museo del Agua y el Museo Interactivo de Ciencia.

Las actividades incluyen:

Ciencia y experimentos

Arte y creatividad

Patrimonio e historia

Juegos educativos

Los costos arrancan desde USD 5, dependiendo del museo y del taller elegido.

'Arte vivo, planeta protegido', en Artisteca

La Artisteca ofrece el programa 'Arte vivo, planeta protegido' en las sedes del Centro Histórico y La Mariscal.

El programa se desarrollará de lunes a viernes, entre las 15:00 y las 17:00, a partir del 29 de junio.

Más información de actividades y programas en la página web oficial de la Artisteca.

BootCamp niñas STEAM

Con el enfoque de 'aprender haciendo', las niñas de entre ocho y 11 años pueden participar en el curso de acercamiento a la robótica.

Se llevará a cabo del 13 al 17 de julio de 2026 de 09:00 a 13:00 en el Museo Interactivo de Ciencias. El valor es de USD 5.