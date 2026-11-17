Inocar pronostica oleaje en las costas de Ecuador y Galápagos del 17 al 19 de noviembre de 2026.

El oleaje y las condiciones del mar se intensificarán en varias zonas del litoral ecuatoriano entre el martes 17 y el jueves 19 de noviembre de 2026, según el pronóstico del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar).

La advertencia señala que en Galápagos se esperan condiciones de mar agitado, con olas que podrían alcanzar los 2,50 metros de altura. Mientras tanto, en Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas y El Oro, la altura máxima prevista será de 1,50 metros.

Según el Inocar, durante estos tres días arribará a la Costa continental oleaje predominante del suroeste del Pacífico.

El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) informa que, del 17 al 19 de noviembre, en el continente se estima un estado del mar entre moderado y agitado, mientras que, en la región Insular, las condiciones serán de mar agitado. #Oleaje #costacontinental #insular https://t.co/9wq1d41gYD — INOCAR (@inocarec) November 17, 2026

En Galápagos, en cambio, se prevé la presencia de olas provenientes del suroeste y oeste-noroeste, además de oleaje de largo período procedente del norte.

El estado del mar en el continente variará entre moderado y agitado, mientras que en las islas Galápagos se mantendrá agitado. Estas condiciones implican olas de mayor energía, incremento del nivel del mar por aguaje y posibles corrientes de resaca en las zonas de rompientes.

El Inocar recomienda extremar las medidas de seguridad durante el período de mayor intensidad del oleaje, especialmente por la llegada de olas provenientes del norte, que pueden impactar con mayor fuerza sobre el litoral.

Entre los riesgos asociados a estas condiciones están las rompientes de mayor intensidad, corrientes de resaca y erosión de las playas.