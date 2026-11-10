Olas de hasta 2,30 metros se esperan en Ecuador por oleaje y aguaje

En Galápagos se prevé olas de hasta 2,30 metros entre el 10 y 12 de noviembre de 2026

Ecuador se prepara para un nuevo evento de oleaje y aguaje que provocará un incremento en la intensidad de las condiciones marítimas entre el 10 y el 12 de noviembre.

Durante estos días se prevé la llegada de olas de hasta 2,30 metros de altura, principalmente en sectores de Galápagos, según el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar).

En la Costa continental se espera el arribo de oleaje predominante del suroeste del océano Pacífico, mientras que en la región Insular las olas llegarán tanto del suroeste como del noroeste.

Del 10 al 12 de noviembre, se prevé el arribo de #oleaje predominante del suroeste del Pacífico. Además se prevé el ingreso de un tren de olas de período largo y la fase de #aguaje, que finalizará el 12 de noviembre. Se pronostica un estado de mar entre agitado y muy agitado. https://t.co/jN4aDKgi07 — INOCAR (@inocarec) November 10, 2026

A este escenario se sumará el ingreso de un tren de olas de período largo y la presencia de la fase de aguaje, que concluirá el 12 de noviembre. Como resultado, el estado del mar oscilará entre agitado y muy agitado, indicó el Inocar.

El nivel de mar muy agitado representa una amenaza máxima, debido a la presencia de olas más altas y con mayor energía. Estas condiciones también pueden generar fuertes resacas en las zonas de rompiente y un aumento del nivel del mar.

📍 https://t.co/E0GDMbN9p2 👉 La Dirección del Parque Nacional #Galápagos habilitó varios sitios turísticos con accesos seguros, mientras mantiene cierres preventivos por el clima. https://t.co/8NT7PVDU1s — Teleamazonas (@teleamazonasec) November 7, 2026

Según el pronóstico, en Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas y El Oro se esperan olas de aproximadamente 1,50 metros. En cambio, en diferentes sectores de Galápagos podrían alcanzar los 2,30 metros.

Ante estas condiciones, expertos recomiendan a la población, especialmente a quienes realizan actividades en las playas y zonas costeras, extremar las precauciones durante los días del evento.

Las olas podrían romper con mayor fuerza y producir corrientes de resaca, que representan un riesgo para los bañistas y las embarcaciones.