Inocar advierte sobre horarios de pleamares en la costa ecuatoriana del 9 al 11 de noviembre

El Inocar advierte sobre los niveles máximos de placer previstos en los principales puertos del país.

El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) emitió un reporte oficial con los horarios y niveles máximos de placer previstos en los principales puertos de la costa ecuatoriana y la región insular entre el 9 y el 11 de noviembre de 2026.

La entidad recomendó a la ciudadanía tomar en cuenta que la coincidencia de pleamares con lluvias intensas, oleaje u otras condiciones atmosféricas puede incrementar el nivel del mar y generar inundaciones en zonas costeras y estuarios.

Las pleamares

La pleamar —también conocida como marea alta o plenamar— es el momento del ciclo de las mareas en el que el nivel del agua del mar alcanza su máxima altura

Niveles previstos en los principales puertos

De acuerdo con la tabla de mareas publicada por el Inocar, los máximos niveles del mar previstos en metros (m) y hora local son los siguientes:

Guayaquil (Guayas): El 9 de noviembre se registran plemares a las 07:09 (4.45 m) y 19:42 (4.55 m); el 10 de noviembre a las 07:44 (4.36 m) y 20:17 (4.48 m); y el 11-NOV-26 a las 08:17 (4.25 m) y 20:49 (4.38 m).

El 9 de noviembre se registran plemares a las 07:09 (4.45 m) y 19:42 (4.55 m); el 10 de noviembre a las 07:44 (4.36 m) y 20:17 (4.48 m); y el 11-NOV-26 a las 08:17 (4.25 m) y 20:49 (4.38 m). Esmeraldas (Esmeraldas): El 9 de noviembre a las 03:22 (3.10 m) y 15:53 ​​(3.02 m); el 10 de noviembre a las 04:00 (3.08 m) y 16:31 (3.01 m); y el 11-NOV-26 a las 04:37 (3.03 m) y 17:07 (2.97 m) .

Puerto Bolívar (El Oro): El 9 de noviembre a las 04:27 (2,83 m) y 17:02 (2,88 m); el 10 de noviembre a las 05:02 (2.78 m) y 17:36 (2.86 m); y el 11-NOV-26 a las 05:34 (2.71 m) y 18:08 (2.81 m) .

Manta (Manabí): El 9 de noviembre a las 03:25 (2.61 m) y 15:59 (2.57 m); el 10 de noviembre a las 04:02 (2.58 m) y 16:36 (2.55 m); y el 11-NOV-26 a las 04:38 (2.52 m) y 17:13 (2.51 m) .

La Libertad (Santa Elena): El 9 de noviembre a las 03:24 (2.26 m) y 16:03 (2.24 m); el 10 de noviembre a las 04:01 (2.23 m) y 16:39 (2.23 m); y el 11-NOV-26 a las 04:38 (2.17 m) y 17:14 (2.19 m) .

San Cristóbal (Galápagos): El 9 de noviembre a las 02:26 (1.97 m) y 14:59 (1.92 m); el 10 de noviembre a las 03:05 (1.96 m) y 15:36 (1.93 m); y el 11-NOV-26 a las 03:41 (1.91 m) y 16:12 (1.90 m) .

Santa Cruz (Galápagos): El 9 de noviembre a las 02:11 (1,86 m) y 14:48 (1,81 m); el 10 de noviembre a las 02:46 (1.82 m) y 15:24 (1.80 m); y el 11-NOV-26 a las 03:21 (1.76 m) y 16:00 (1.76 m) .

Recomendaciones a la población

Las autoridades marítimas reiteran a pescadores, operadores turísticos y habitantes del litoral mantenerse informados por canales oficiales ante posibles variaciones climáticas durante las horas de mayor intensidad de las pleamares.